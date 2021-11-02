



Страны с развитой промышленностью прежде всего несут ответственность за изменение климата, однако Парижское соглашение может быть реализовано, необходимо скорректировать имеющиеся цели в сторону роста и обеспечить технически единообразные меры на международном уровне, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.





"Мир, конечно, надеется, и я подчеркиваю это, что по итогам этой конференции в Глазго мы продвинемся вперед. Речь идет, с одной стороны, об улучшенных целях. Но следующие несколько дней будут посвящены техническим вопросам - мы можем более точно измерить достижение наших целей и разработать единообразные меры? Мы знаем, что последствия изменения климата разрушительны. Мы должны - и я также говорю: мы можем - выполнить Парижское соглашение; и не только в течение этого столетия, но, как мы, члены "Большой двадцатки", сказали, в середине этого 21-го века", - сказала канцлер на саммите в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.





Среди важных международных целей в области защиты климата Меркель упомянула охрану лесов, выход южной Африки из угольной энергетики. Она заявила, что выступает с "ясным призывом к установлению налога на выбросы СО2", которые уже существуют в ЕС, "вводятся в Китае и должны развиваться с другими (странами) по всему миру", чтобы "перевести нашу промышленность и экономику на самый лучший технологический и эффективнейший путь к климатической нейтральности".





Напомним, Двухдневный саммит на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) стартовал в понедельник в Глазго.

COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности.



