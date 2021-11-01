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Генсек ООН Гутерреш заявил, что саммит G20 не оправдал надежд в области изменения климата

Прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата. Остаётся надеяться, что в будущем начнутся подвижки. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на своей странице в Twitter.


Впрочем, пишет News.ru, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций считает, что надежда ещё не потеряна окончательно.

Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли, — написал он.

Гутерриш напомнил, что впереди COP26 (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго). Там генсек рассчитывает реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и «реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей».

Ранее сообщалось, что в коммюнике по итогам саммита отмечалось, что страны G20 признают необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI века. Государства призвали принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия.
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