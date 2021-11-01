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В недавно опубликованной статье говорится о том, что после раунда переговоров между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые прошли в Женеве этим летом, высокопоставленные политики из Белого дома три раза были с визитом в Москве. Кроме того, пишет News.ru, значительно чаще встречи проходили на нейтральной территории таких государств, как Финляндия и Швейцария.





Также сообщается, что главный советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нойбергер осуществила серию «тихих» виртуальных переговоров со своим коллегой из России. Их результатом можно назвать то, что во время одной из таких встреч представителем Вашингтона были переданы данные о нескольких хакерах, совершавших атаки на США.





Один из источников газеты сообщил, что на данный момент в Белом доме ожидают арестов по итогам передачи информации. Это станет проверкой серьёзности слов президента России о планах сотрудничества в сфере кибербезопасности.





По мнению чиновников с обеих сторон, пока переговоры принесли мало результатов, однако они необходимы для предотвращения выхода российско-американской напряжённости из-под контроля.





Как пишет NYT, высокопоставленный чиновник из окружения президента Байдена сообщил, что у Вашингтона сформировано однозначное отношение к Путину и интересам Кремля. Но при этом странам вполне реально работать совместно по некоторым вопросам. Среди них темы вооружений, иранская ядерная сделка и отношения с Северной Кореей.





Издание рассказало, то Кремль нашёл возможности использования стремления Байдена к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Москвой. В качестве примера газета рассматривает визит представителя Госдепа Виктории Нуланд в столицу России — она смогла получить визу только после разрешения на въезд в США российскому дипломату.





По мнению издания, этот визит Нуланд раскрыл, что есть ряд вопросов, которые официальная Москва обсуждать не намерена, среди них оказание давления на оппозицию и арест Алексея Навального.





Ранее представители Вооружённых сил США заявили о необходимости расширения диалога в военной отрасли с Москвой.