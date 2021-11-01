Лосика, Тихановского, Статкевича, Цыгановича, Сакова и Попова судят на закрытом процессе.





Таким образом предполагается, что 10 ноября будет вынесен приговор Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику, Владимиру Цыгановичу, Артему Сакову и Дмитрию Попову, пишет Nashaniva.com со ссылкой на «Радыё Свабода».





В письме Сергей Тихановский написал: «Человек может вытерпеть и перетерпеть всё, что возможно, до самой смерти. А смерть неизбежна. Если ты это знаешь — ты ничего не боишься. Если ты готов каждый день, так чем же тебя можно напугать? Если ты делаешь то, что должен, то что тебя может остановить?» — отметил политзаключенный.







