Сергей Тихановский считает, что приговор по его делу могут вынести 10 ноября
В письме, датированном 27 октября, Сергей Тихановский написал: «Через две недели меня уже осудят».
Лосика, Тихановского, Статкевича, Цыгановича, Сакова и Попова судят на закрытом процессе.
Таким образом предполагается, что 10 ноября будет вынесен приговор Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику, Владимиру Цыгановичу, Артему Сакову и Дмитрию Попову, пишет Nashaniva.com со ссылкой на «Радыё Свабода».
В письме Сергей Тихановский написал: «Человек может вытерпеть и перетерпеть всё, что возможно, до самой смерти. А смерть неизбежна. Если ты это знаешь — ты ничего не боишься. Если ты готов каждый день, так чем же тебя можно напугать? Если ты делаешь то, что должен, то что тебя может остановить?» — отметил политзаключенный.
20:41 01/11/2021
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