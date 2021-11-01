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Сергей Тихановский считает, что приговор по его делу могут вынести 10 ноября

В письме, датированном 27 октября, Сергей Тихановский написал: «Через две недели меня уже осудят».

Лосика, Тихановского, Статкевича, Цыгановича, Сакова и Попова судят на закрытом процессе.

Таким образом предполагается, что 10 ноября будет вынесен приговор Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику, Владимиру Цыгановичу, Артему Сакову и Дмитрию Попову, пишет Nashaniva.com со ссылкой на «Радыё Свабода».

В письме Сергей Тихановский написал: «Человек может вытерпеть и перетерпеть всё, что возможно, до самой смерти. А смерть неизбежна. Если ты это знаешь — ты ничего не боишься. Если ты готов каждый день, так чем же тебя можно напугать? Если ты делаешь то, что должен, то что тебя может остановить?» — отметил политзаключенный.
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