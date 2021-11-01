Почему Кремль продолжает поддерживать Лукашенко и что может заставить его эту поддержку прекратить? Означает ли появление Тихановской в эфире “Эха Москвы”, что российские власти задумываются над изменениями своей позиции по “белорусскому вопросу”? На эти и другие вопросы в эфире Еврорадио отвечает Сергей Беспалов.





Сергей Беспалов / Еврорадио





“Путина устроит только потеря суверенитета Беларуси”

Силами газпромовской радиостанции Лукашенко подергали за усы, взяв интервью у Тихановской. Я, честно говоря, не знаю, зачем она говорила всё то, что примерно говорила. Но я не думаю, что это приведёт к действительно серьёзным шагам.





Потому что единственный серьёзный шаг в отношениях между Путиным и Лукашенко — подчинение Лукашенко и потеря суверенитета Беларуси. Её можно самыми разными словами описывать, но по факту — это российский рубль становится национальной валютой в Беларуси, это действие или приоритет действия российских законов.





У российских силовиков, мы знаем уже давно, есть коллаборация с белорусскими. Наши ребята постоянно находятся на территории Беларуси. Причём работают, скорее всего, как против белорусов, так и против русских, которые там где-то пытаются скрываться либо находятся на территории Украины.





Но в любом случае такие игры диктаторов не приведут ни к чему, что бы касалось простых белорусов и простых россиян, которые живут в России. Я не думаю, что Лукашенко, находясь в здравом уме и здравой памяти, сдаст свой суверенитет. Хотя кто знает, что там в черепушке у диктаторов.





Наверняка в окружении Тихановской есть люди, которые так или иначе “инфильтрованные” и держат какой-то контакт с российскими спецслужбами. Но правда в том, что для Путина на кону стоит только одна задача. То есть он может быть триумфатором в политике в отношении Беларуси не тогда, когда Лукашенко сменит Тихановская.





Или даже не тогда, когда Лукашенко сменит Тихановская, а потом объявит перевыборы и победит какой-нибудь человек, который вроде бы будет более-менее устраивать Кремль. Его устроит потеря суверенитета, потому что это будет триумфом для него.





Интервью Светланы Тихановской на "Эхо Москвы" / ютуб





Ложные надежды Тихановской

В России только официально, по-моему, 500 или 600 политзаключённых. И большая часть, кстати говоря, у нас сидит за религию, у нас сидят мусульмане, у нас сидят свидетели Иеговы, у нас сидят неправильные православные, неправильные христиане и так далее.





Мы думаем, что Путин ещё тот, начала нулевых, который предлагал Западу руку помощи и готов был вступить в НАТО, который был готов идти на компромиссы. Но сейчас мы видим Путина прекрасно.





Заморозить Европу в этом году? Да наплевать. Устроить какие-то там гадости, пакости, политические скандалы — абсолютно наплевать. Купить политиков — да оптом.





Кремль занимается тем, чем занимался Советский Союз, когда у него были деньги в 70-е годы. Только тогда мы ещё поддерживали очень много террористов, а теперь эти все террористы, кто успешнее, имеют какой-то свой кусок земли либо это совсем людоеды типа Башара Асада, которые спокойно третируют и убивают свой народ.





Что бы ни думала Тихановская, что бы ни привело в реальности её к Венедиктову, это ложные надежды, что ей позволят быть игроком на этом рынке. Не потому, что она плохой человек. Потому что само понятие, что человек, избранный народом, может представлять народ и нести суверенитет, — для Путина не существует.





Мы это видим прекрасно на примере Украины. Стоило только украинцам хоть как-то, не оцениваем как, но менять самим свою власть — тут же лишились Крыма и получили войну на Донбассе. А до этого имели несколько лет абсолютно продажное правительство, которое просто лежало под нами.





Не надо быть оптимистом в части того, что вдруг в Путине проснётся человеческое лицо. Такие прогнозы делать жутко неприятно. Потому что следующий прогноз о том, что все, кто сидят, останутся сидеть. Ведь если о чём-то договариваться, то надо в том числе меняться, так сказать, убитыми и пленными и выпускать из тюрем заложников. А на это в России сейчас, как я понимаю, идти никто не готов.



Может ли Россия ввести войска?

Введи войска — и год, конечно, Европа будет мерзнуть без газа, но на следующий она найдёт поставщиков. Введи войска — и со многих счетов могут неизвестные хакеры похитить деньги. Мы же понимаем, что денег условного Путина на Западе больше, чем мы думаем. Введи войска — и спецслужбы разных стран могут обвинить в предательстве своих национальных интересов огромное количество политиков, которые сотрудничают с Кремлём.





Я напомню, что в прошлом созыве немецкого бундестага сидела целая фракция “Альтернатива для Германии”, которая прямо говорила, что Россия — это прекрасная страна, Путин — классный чувак.





И плюс ещё есть Китай. Китайское руководство также отказалось меняться. То есть мы знаем, что раньше там каждые десять лет менялся местный председатель ЦК. Последний товарищ отказался и тут же начал играть мускулами, в том числе военными. Скажем, они регулярно летают на своих самолётах через Тайвань, независимость которого они не признают. Но у них огромная торговая и политическая война с США. Если Россия когда-то попадёт в этот, извините за грубое слово, замес, то там уже будет не до Беларуси, не до Донбасса, не до Абхазии с Приднестровьем. Надо будет себя спасать. Потому что в кругу этих людей мы всё-таки не номер один в мире.





А Китай точно номер один среди всех этих новоявленных диктаторов. И у него есть своя политика. Если он, допустим, когда-нибудь договорится с Казахстаном, то мы можем увидеть китайскую армию где-нибудь в районе Волги, Астрахани.





Поэтому я думаю, что каких-то резких шагов на белорусском направлении у Путина не будет, они будут одной рукой Лукашенко поддерживать, второй — его душить, чтобы быстрее сдавался и был не сильно активным. Я думаю, им глубоко наплевать на тех людей, которые сидят в белорусских тюрьмах, потому что ровно такие же люди сидят в русских тюрьмах.