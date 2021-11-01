+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Владимир Макей приедет Москву с рабочим визитом 9 ноября

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетит Москву с рабочим визитом для участия в заседании коллегий МИД РФ и МИД Беларуси.



Как говорится в распространенном в понедельник сообщении российского внешнеполитического ведомства, ежегодное заседание коллегий пройдет 9-10 ноября.

"Программой предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы", - цитирует ТАСС сообщение.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]