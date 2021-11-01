Владимир Макей приедет Москву с рабочим визитом 9 ноября
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетит Москву с рабочим визитом для участия в заседании коллегий МИД РФ и МИД Беларуси.
Как говорится в распространенном в понедельник сообщении российского внешнеполитического ведомства, ежегодное заседание коллегий пройдет 9-10 ноября.
"Программой предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества и актуальные международные и региональные проблемы", - цитирует ТАСС сообщение.
19:00 01/11/2021
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