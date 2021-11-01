Большую часть автомобилей кортежа занимали охранники главы США, сам Джо Байден прибыл на президентском Cadillac.





На кадрах видно, пишет News.ru, как рекордной длины кортеж проезжает по улицам Рима.





Накануне, 29 октября, на встречу с папой римским Франциском Джо Байден прибыл в кортеже из 85 машин.





Саммит G20 длился два дня — 30 и 31 октября. Для безопасности гостей власти Рима закрыли воздушное пространство над городом и подключили к наблюдению беспилотники. Районы, где разместилась делегация, были взяты под усиленную охрану. Также были закрыты 14 станций метро, ограничен вход в музеи и доступ к памятникам.





Ранее сообщалось, что кортеж президента Украины Владимира Зеленского был усилен после покушения на его помощника Сергея Шефира. Добавилось число автомобилей сопровождения, появились мигалки и сирены.















