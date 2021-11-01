"Мы в ближайшее время ждем юриста из США, который обладает высокой квалификацией. Он будет главным международным спикером в этом деле", - сказал Гварамия, его цитирует Интерфакс.





В настоящее время Саакашвили защищают пять грузинских адвокатов.





Саакашвили 1 октября был задержан в Тбилиси. В настоящее время находится в тюрьме в городе Рустави.





В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.







