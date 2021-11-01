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Саакашвили будет защищать американский адвокат

Американский адвокат Джан Сендвидж подключится к защите экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил журналистам адвокат экс-президента Ника Гварамия.

"Мы в ближайшее время ждем юриста из США, который обладает высокой квалификацией. Он будет главным международным спикером в этом деле", - сказал Гварамия, его цитирует Интерфакс.

В настоящее время Саакашвили защищают пять грузинских адвокатов.

Саакашвили 1 октября был задержан в Тбилиси. В настоящее время находится в тюрьме в городе Рустави. 

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
Источник: haqqin.az
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