Саакашвили будет защищать американский адвокат
Американский адвокат Джан Сендвидж подключится к защите экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил журналистам адвокат экс-президента Ника Гварамия.
"Мы в ближайшее время ждем юриста из США, который обладает высокой квалификацией. Он будет главным международным спикером в этом деле", - сказал Гварамия, его цитирует Интерфакс.
В настоящее время Саакашвили защищают пять грузинских адвокатов.
Саакашвили 1 октября был задержан в Тбилиси. В настоящее время находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
Источник: haqqin.az
17:36 01/11/2021
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