Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с коронавирусом в стране во время совещания в Сочи с руководящим составом министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса





"Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет - с теми, кто занимается этим", - отметил Путин.





Однако, продолжил он, все равно самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида является вакцинация.