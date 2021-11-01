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Путин обещает россиянам лекарство от коронавируса

Лекарства от ковида уже в ближайшее время могут быть введены в оборот.

Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя  ситуацию с коронавирусом в стране во время совещания в Сочи с руководящим составом министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса

"Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет - с теми, кто занимается этим", - отметил Путин. 

Однако, продолжил он, все равно самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида является вакцинация.
Источник: tass.ru
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