Путин обещает россиянам лекарство от коронавируса
Лекарства от ковида уже в ближайшее время могут быть введены в оборот.
Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с коронавирусом в стране во время совещания в Сочи с руководящим составом министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса
"Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет - с теми, кто занимается этим", - отметил Путин.
Однако, продолжил он, все равно самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида является вакцинация.
Источник: tass.ru
16:51 01/11/2021
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