+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Референдум с подвохом: Ермошина сказала, как будет сформулирован вопрос

Центризбирком Беларуси уже начал готовиться к референдуму по Конституции

архивное фото: Ермошина на СТВ - тогда еще не привлекали к ответственности за одежду не того цвета. Сейчас бы такие наряды гостьи и ведущей в МВД как минимум не поняли бы

"Мы уже запросили необходимые финансовые средства на проведение этого республиканского референдума, чтобы они были запланированы в бюджет страны", - сообщила Sputnik глава ЦИК Лидия Ермошина.

Глава ЦИК также рассказала, что точную дату проведения референдума Лукашенко назовет за 30 дней до основного дня голосования.

"Необходимый минимальный срок для подготовки и проведения референдума, это 30 дней. Если речь идет о возможном сроке проведения предстоящего референдума - конец февраля, то, следовательно, можно предполагать, что он будет назначен в конце января. То есть, не позднее 30 дней до его проведения", - пояснила глава ЦИК 

По ее словам, в избирательном бюллетене на предстоящем референдуме будет только один вопрос и два варианта ответа.

"Вопрос, скорее всего, будет один. Он будет сформулирован таким образом: "одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию?". И будет два варианта ответа: "да" или "нет"", - сказала глава ЦИК уточнив, что возле одного из ответов в окошке нужно будет поставить галочку.

Ермошина также рассказала, что избирател ный механизм на конституционном референдуме будет такой же, как и на всех выборах.

"Это досрочное голосование, день проведения референдума и подведение итогов. То есть все, как обычно, - сказала она и добавила: единственное отличие референдума в следующем. Поскольку нет выдвижения кандидатов, нет периода предвыборной агитации, то не нужны такие длительные сроки для его подготовки и организации". 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]