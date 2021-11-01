архивное фото: Ермошина на СТВ - тогда еще не привлекали к ответственности за одежду не того цвета. Сейчас бы такие наряды гостьи и ведущей в МВД как минимум не поняли бы





"Мы уже запросили необходимые финансовые средства на проведение этого республиканского референдума, чтобы они были запланированы в бюджет страны", - сообщила Sputnik глава ЦИК Лидия Ермошина.





Глава ЦИК также рассказала, что точную дату проведения референдума Лукашенко назовет за 30 дней до основного дня голосования.





"Необходимый минимальный срок для подготовки и проведения референдума, это 30 дней. Если речь идет о возможном сроке проведения предстоящего референдума - конец февраля, то, следовательно, можно предполагать, что он будет назначен в конце января. То есть, не позднее 30 дней до его проведения", - пояснила глава ЦИК





По ее словам, в избирательном бюллетене на предстоящем референдуме будет только один вопрос и два варианта ответа.





"Вопрос, скорее всего, будет один. Он будет сформулирован таким образом: "одобряете ли вы внесение изменений в Конституцию?". И будет два варианта ответа: "да" или "нет"", - сказала глава ЦИК уточнив, что возле одного из ответов в окошке нужно будет поставить галочку.





Ермошина также рассказала, что избирател ный механизм на конституционном референдуме будет такой же, как и на всех выборах.





"Это досрочное голосование, день проведения референдума и подведение итогов. То есть все, как обычно, - сказала она и добавила: единственное отличие референдума в следующем. Поскольку нет выдвижения кандидатов, нет периода предвыборной агитации, то не нужны такие длительные сроки для его подготовки и организации".