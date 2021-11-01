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"У официального Минска начались серьезные проблемы на курдском направлении"

Информационный портал Rudaw из Эрбиля в иракском Курдистане опубликовал новый репортаж о курдских мигрантах в Беларуси.

Лишь в польско-беларусском приграничье их сейчас около 300 человек. Сообщается и 11-летнем ребенке – очередной жертве миграционного кризиса.

Против беларусской стороны выдвигаются серьезные обвинения в систематическом применении физического насилии в отношении мигрантов: у некоторых курдов сломаны руки и ноги.

Официальный Минск этот и другие репортажи Rudaw традиционно не комментирует: беларусская пропаганда сообщает лишь о насилии на польской стороне границы, отмечает историк Александр Фридман.

На фоне сообщений о бедственном положении иракских курдов в Беларуси и в Польше в Эрбиле прошла встреча бывшего президента иракского Курдистана Масуда Барзани с послом Беларуси Виктором Рыбаком. Хотя Барзани и покинул свой пост еще в 2017 году, он сохраняет огромное влияние на политику Курдистана.


В Беларуси о встрече не сообщили, а сообщения СМИ из Курдистана носят общий характер. В них, однако, подчеркивается, что на встрече обсуждались гуманитарные аспекты и вопросы безопасности мигрантов.

Экстренный характер встречи и молчание беларуской стороны показывают, что у официального Минска начались серьезные проблемы на курдском направлении, подчеркивает Фридман.

Посла Беларуси в Ираке Виктора Рыбака также принял и действующий премьер-министр иракского Курдистана Масрур Барзани.

Информационный портал Kurdistan 24 сообщает, что стороны договорились принять «необходимые меры для предотвращения нелегальной миграции» (!). И это может означать, что в ближайшее время иссякнет поток мигрантов из Курдистана, прозападное руководство которого проявляет активность под влиянием ЕС, делает вывод Александр Фридман.
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