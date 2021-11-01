Александр Фридман. "Стало известно, что 22 ноября в Вене пройдет международная конференция по «беларускому вопросу». В качестве организатора выступает правительство Австрии. На конференцию будут приглашены представители официального Минска, демократических сил Беларуси, а также делегация из России. Надо отметить, что это любопытный ход австрийской и европейской дипломатии, - пишет





1. Австрия – страна с серьезными экономическими интересами в Беларуси и с обширным опытом пполитического посредничества. В сегодняшних условиях именно она идеально подходит на роль организатора конференции по «беларусскому вопросу».





2. Проведение конференции анонсировал не МИД Австрии, а сам федеральный канцлер Александр Шалленберг. Это показывает, что к данному мероприятию в Вене относятся весьма серьезно.





3. Конференция не отменяет введение новых санкций: Шалленберг подчеркнул, что виновные в миграционном кризисе должны быть наказаны.





4. Если команда Светланы Тихановской приветствует конференцию в Вене, то окружение Лукашенко новость из Вены застала врасплох. Оно пока хранит молчание.





Конференция ставит режим в сложное положение и является для него проигрышным вариантом: в Австрию все-таки придется кого-то послать, там сесть за стол переговоров с представителями Тихановской и тем самым признать ее.





5. А придется официальному Минску это сделать скорее все � из-за позиции России: Москва стремится поддерживать максимально хорошие отношение с Австрией и не рискнет открыто торпедировать инициативу канцлера Шалленберга, направленную на деэскалацию ситуации.





P.S. О каком-либо послаблении санкций речь не идет. Тем более на фоне миграционного кризиса. А Шалленберга, который находится в коалиции с «Зелеными» (сторонниками жесткого курса по отношению к Лукашенко), в снисходительном отношении к официальному Минску упрекнуть сложно".