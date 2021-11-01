"Все обсуждают новую перепалку между пропагандистами Москвы и Минска. Есть конкретные факты: 9 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин на совместной пресс-конференции в Москве говорят о том, что согласовали 28 союзных программ, и на ближайшем госсовете их подпишут.





Получается, что объявление выходит гораздо более ярким и праздничным, чем само заседание, которое пройдет онлайн. Очевидно, что на белорусско-российском фронте обострение, объясняемое разницей между тем, о чем договорились, и тем, что должно произойти 4 ноября.





С одной стороны — так вам и надо. Мы столько лет говорим, что отношения между Беларусью и Россией должны стать прозрачными, где народ может влиять и высказывать свою позицию. А вы три года о чем-то договариваетесь за закрытыми дверями.





С другой стороны, приверженцы белорусской власти говорят мне: ну подумаешь, все пройдет онлайн. Окей. То есть Путин подпись будет ставить, как сказали бы белорусские пропагандисты, из бункера?





Мне кажется, либо подписания не будет, либо скажут, что подпишем потом.





Сам факт, что между Минском и Москвой новые трения, не вызывает сомнения. Дело в том, что для Минска в приоритете вопросы экономические, для Москвы — политические. А дальше, как в анекдоте Юрия Никулина: два поезда выехали по одноколейке навстречу друг другу в одно время — и не встретились. Не судьба.





Если интеграционные карты не подпишут, я не расстроюсь. И это не вопрос защиты суверенитета. Защита суверенитета — это освобождение политзаключенных, восстановление законности и нормальных отношений с миром, остановка политических репрессий".





По мнению политика, Кремль опять просчитался, когда посчитал, что Лукашенко подпишет все необходимое в данной ситуации.





"Но Лукашенко опять передумал, когда посчитал, что ситуация немного стабилизировалась.





Я не могу представить ситуацию, когда в Евросоюзе за неделю до подписания судьбоносного документа страны начинают друг друга поливать. А у нас это уже в порядке вещей.



