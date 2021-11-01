"На минувшей неделе Мининформом в БелГИЭ направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm; regnum.ru; belsat.eu; spring96.org; svaboda.org", - говорится в сообщении министерства.





Ранее информагентство Regnum сообщило, что с 29 октября белорусские пользователи не могут получить доступ к их сайту.





Кроме того, министерство информации 28 октября приняло решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов - Deutsche Welle, "Настоящее время" и "Новый час".