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Мининформ подтвердил блокировку одиозного российского сайта Regnum

Министерство информации Беларуси подтвердило ограничение доступа к сайту российского информагентства Regnum.

"На минувшей неделе Мининформом в БелГИЭ направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm; regnum.ru; belsat.eu; spring96.org; svaboda.org", - говорится в сообщении министерства.

Ранее информагентство Regnum сообщило, что с 29 октября белорусские пользователи не могут получить доступ к их сайту.

Кроме того, министерство информации 28 октября приняло решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов - Deutsche Welle, "Настоящее время" и "Новый час".
Источник: smartpress.by
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