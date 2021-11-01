Комментируя в свежем стриме услышанное в интервью, Сергей Чалый обратил внимание на важный момент:





— Венедиктов задал фактически прямой вопрос. Я думаю, собственно, для этого интервью и задумывалось. Вопрос: «А может ли Путин выступить посредником на такого рода переговорах?» (между теми, кто удерживает власть, и сторонниками перемен).





Экономист напомнил, что Тихановская ответила: почему бы и нет.





По мнению Чалого, с одной стороны, Путин не может претендовать на роль посредника в переговорах, так как на эту роль может претендовать лишь нейтральная сторона. А президент России под это описание уж точно не подходит, скорее наоборот.





Так как он в настоящий момент — прямой союзник Лукашенко. О чем в беседе с Тихановской говорил и Венедиктов.





— Идея о том, чтобы Путин мог стать посредником — это фактически идея об отречении от поддержки Лукашенко. В противном случае не может быть никакого посредничества, если речь идет о прямом союзничестве, — высказал свое мнение Чалый.





При этом аналитик подчеркивает, что отречение в данном случае не является предательством. Не исключено, размышляет, экономист, что именно этот сигнал посредством интервью Венедиктова и шлет Кремль Минску:





— Речь не о том, чтобы предать Лукашенко и стать на сторону демократических сил, не поддержать кого-то там. Хотя очевидно, что смотрины делались. В данном случае, я абсолютно убежден, что речь шла не о поддержке Светланы Тихановской. Речь о том, что Кремль пытается нащупывать механизмы, как устранить Лукашенко.