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Мнение: может ли Путин отречься от Лукашенко, не предав его

Аналитик Сергей Чалый – о важном моменте в интервью Светланы Тихановской на «Эхе Москвы».

Комментируя в свежем стриме услышанное в интервью, Сергей Чалый обратил внимание на важный момент: 

— Венедиктов задал фактически прямой вопрос. Я думаю, собственно, для этого интервью и задумывалось. Вопрос: «А может ли Путин выступить посредником на такого рода переговорах?» (между теми, кто удерживает власть, и сторонниками перемен).

Экономист напомнил, что Тихановская ответила: почему бы и нет.

По мнению Чалого, с одной стороны, Путин не может претендовать на роль посредника в переговорах, так как на эту роль может претендовать лишь нейтральная сторона. А президент России под это описание уж точно не подходит, скорее наоборот.

Так как он в настоящий момент — прямой союзник Лукашенко. О чем в беседе с Тихановской говорил и Венедиктов.

— Идея о том, чтобы Путин мог стать посредником — это фактически идея об отречении от поддержки Лукашенко. В противном случае не может быть никакого посредничества, если речь идет о прямом союзничестве, — высказал свое мнение Чалый.

При этом аналитик подчеркивает, что отречение в данном случае не является предательством. Не исключено, размышляет, экономист, что именно этот сигнал посредством интервью Венедиктова и шлет Кремль Минску:  

— Речь не о том, чтобы предать Лукашенко и стать на сторону демократических сил, не поддержать кого-то там. Хотя очевидно, что смотрины делались. В данном случае, я абсолютно убежден, что речь шла не о поддержке Светланы Тихановской. Речь о том, что Кремль пытается нащупывать механизмы, как устранить Лукашенко.
Источник: gazetaby.com
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