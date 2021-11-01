Экскурсию для белорусских коллег в резиденцию бывшего президента организовали украинские журналисты-расследователи, спасавшие секретные документы, спешно сброшенные в Киевское море во время бегства Януковича. В материале Медиа-Полесья – о роскоши, в которой купался бывший президент, и о том, как живёт ныне Межигорье.





В Межигорье Янукович жил с 2002 года, когда впервые занял пост премьер-министра Украины.





Территория занимает порядка 140 гектаров, ограждена пятиметровым забором по периметру. Здесь расположены два дома Януковича: в одном он жил ещё будучи премьером, второй, «Хонка», построил позже.





На территории имеются: гостевой дом, искусственное озеро с фонтанами, гараж на 70 единиц техники, плавучий дом приёмов на базе дебаркадера, зоопарк, ферма, СПА-комплекс, поле для гольфа, теннисный корт, конный клуб, вертолётная площадка. На месте прежней псарни работает кинологический центр.





На территории также разбито искусственное озеро, которое питается водой из десяти артезианских скважин.





Пешеходная экскурсия по территории занимает около 6 часов. Дорожки растянулись вдоль девственных лесов. Здесь смело чувствуют себя и выходят к посетителям олени, овцы, зайцы, белки. Стаи уток и лебедей облюбовали водоёмы.





Вдоль территории парка растянулась набережная Киевского моря. Правда, к воде не пройдёшь – об этом позаботился бывший владелец – вдоль территории усадьбы протянута электропроволока.





Из истории

До 1935 года на территории современной резиденции находился монастырь. При устройстве парка сохранили остатки древней архитектуры.





C 1935 по 2007 год «Межигорье» являлось государственной правительственной резиденцией, пока не было выведено в частную собственность.





22 февраля 2014 года, после отхода сотрудников «Беркута», отряды самообороны Майдана заняли резиденцию, которую впоследствии назвали символом коррупции президентского масштаба.





Уголовное дело против Виктора Януковича ведется с 2019 года. По данным НАБУ, материалы расследования включают в себя 1,5 тысячи томов.





Компрометирующие Януковича документы при бегстве пытались сжечь. Но поняли, что не успевают это сделать, и сбросили в воду с причала у ангара с яхтами в Киевское море.





На причал водолазы выгрузили из воды сотни папок.





Максим Онопенко рассказал, как с коллегами работал над документами. Те, что достали из моря, сушили феном. Но были и такие, которые Виктор Фёдорович оставил на своём рабочем столе. Была там и папка с названием «СЖЕЧЬ».





Он был скрупулёзен в учёте. Например, журналисты нашли документы с перечнем ценностей, где например, значилось: тарелка с рыбкой – стоимость 1100$, ковёр ручной работы – 200 000 евро… Между тем, в папке платежей обнаружили неоплаченный счёт за интернет на сумму около 300 гривен.





Попавшие в руки журналистов документы свидетельствовали об уклонении от уплаты налогов, подкупе судей и различных взятках, о расходах на строительство Межигорья.





Среди оставленных ценностей были золотой батон в натуральную величину, золотые монеты, серебряные и позолоченные гривенные банкноты, иконы и картины, представляющие историческую ценность. Эти предметы в Межигорье не экспоняриются.





Убрали отсюда и одежду из вместительных гардеробных. Экскурсовод поделилась, что посетители норовили то пуговичку оторвать, то лацкан кармана… По этой же причине изъяли книги, открутили ручки кранов в ванных комнатах.





К слову, информация о золотых унитазах сильно преувеличена.





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Для обустройства дома были завезены материалы на сумму 9,5 миллионов долларов. Древесина импортировалась из финской компании Honka, что и послужило названием дома.





В доме огромный холл с многометровой люстрой из хрусталя и позолоты. Говорят, что Виктор Фёдорович постоянно нарщивал её – якобы она освещала ему путь в будущее.





Ценная древесина, мрамор, хрусталь – это основа дома. Множество дорогих вещей. Но, как говорят, Янукович набивал ими дом, не имея малейшего вкуса. Лишь бы это было в его собственности. После отъезда бойцы самообороны переносили имущество в автомобильный ангар, где его охраняли.





Столовая, чайная, каминная комнаты, рыцарский и бильярдный залы, кинотеатр…





В особой роскоши утопает рыцарский зал. Хранившееся здесь оружие вывези.





Есть в доме и шубная комната. Меха Янукович почитал особо. Это у него с молодости: его судили за грабёж, когда он снял шапку с прохожего… Кстати, на прикроватной тумбочке беглеца журналисты увидели книгу о самых громких преступлениях века… Сам Янукович до прихода в политику был судим дважды, и этого не скрывал.





Официальная жена – Людмила, с которой в браке родилось двое сыновей, – никогда в этом доме не появлялась. Янукович жил здесь с другой женщиной — Любовью Полежай и её дочерью. Говорят, что эта женщина была сестрой кухарки. По роду деятельности числилась в Администрации и руководила благотворительным фондом. Бежала с Виктором Фёдоровичем. В прессе сообщалось, что у пары, уже в России, где они проживают, родился сын Григорий.





Прочие объекты

На базе дебаркадер Виктору Януковичу сделали плавучий дом приёмов, который был доставлен в «Межигорье» и пришвартован во внутренней гавани. Длина «дворца на воде» составляет около 50 метров. Окна оформлены в виде иллюминаторов — круглой формы.





В нём устроен личный кабинет и зал для приёмов, который завершается эстрадой. «Дворец» оформлен деревом ценных пород, сусальным золотом, мрамором и хрусталём. В нише потолка главного зала дебаркадера размещены три люстры, цена которых в $97000.





В автопарке, когда бежал Виктор Фёдорович, осталось порядка 40 автомобилей стоимостью от 100 до 800 тыс. долларов. Автомобили стали собственностью государства.





Сейчас в огромном ангаре разместился музей ретроавтомобилей. Здесь собраны редкие экземпляры со всей страны.





Виктор Фёдорович не успел загрузить и вывезти своих собак. На базе псарни сейчас размещается кинологический центр. Здесь живут по-прежнему 7 собак Януковича. Это самые редкие породы в мире. Какие-то приобретал сам хозяин, какие-то ему дарили лидеры других государств. У каждой собаки – своё помещение с выходом в вольер на улицу. Фотографировать здесь запрещено.





Бывший президент со свитой бежал с этой самой вертолётной площадки. Ценности сюда доставляли камазами.





Янукович укрывается на территории России.





Межигорье сейчас – Национальный парк Украины.