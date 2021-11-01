О том, как Лукашенко обрушился на министров "за введение массочного режима", "назвал маски намордниками". Как сразу же массочный режим отменили, а с минских автобусов "срочно сдирали предупредительные наклейки". А ещё показали, как Александр Лукашенко в больнице, где лечат от COVID-19, "лично продемонстрировал пренебрежительное отношение к индивидуальным средствам защиты".





После этого в эфире НТВ прозвучали следующие слова: "И всё же в Европе преобладает здравый смысл: и власти, и сами люди приспосабливаются к новой реальности".





Как видим, в российских СМИ снова появился критический материал о Лукашенко. В той же программе позже упомянули и о мигрантском кризисе. Причём в контексте того, что он создан властями Беларуси.