Медведев написал статью о пандемии

До окончательной победы над коронавирусом еще очень далеко, такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете".





Он отмечает, что на ситуацию в мире сейчас влияет множестве неэкономических факторов - темпы вакцинации, появление новых штаммов коронавируса, и особенно сильно – "факторы политического характера".









"В разгар пандемии призывы к всеобщей солидарности и взаимопомощи в борьбе с болезнью, к отмене санкций, которые мешают работе систем здравоохранения, и даже к прекращению огня в "горячих точках", по сути, провалились...Попытки защитить собственные, узкие геополитические интересы сплошь и рядом оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей", - поясняет Медведев. Цитирует sputnik.by





По его словам, борьбу с пандемией нужно вести общими силами всех стран, невзирая на все объективные трудности и тем более - на чьи-либо политические амбиции. Тем более ситуация в мировой экономике намного хуже, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов.





"Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция...Совершенно очевидно: все государства мира не просто должны, а обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей", - пишет зампред российского Совбеза.

Нужна ли всеобщая вакцинация?

Он задался вопросом: имеет ли государство право принуждать граждан к обязательной вакцинации? По его мнению, важно найти необходимый баланс.





"Вопрос спорный и сложный. С одной стороны, права человека - ценность незыблемая. С другой - есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом или контактируют с огромным количеством людей. Их заражение ставит под угрозу здоровье и жизни остальных людей, нарушает чужие права", - констатирует Дмитрий Медведев.





По его словам, ради спасения миллионов человеческих жизней "свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно".

"Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но "можно" не означает "обязательно", - отмечает бывший президент России в своей статье.

Ситуация в целом контролируемая

Медведев отмечает, что людям придется жить с коронавирусом еще очень долго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции.





"(Однако) есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль. Но также очевидно и другое: необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем", - резюмирует он.











