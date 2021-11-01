Аргумент всегда один: иначе Беларусь погибнет.





Откуда такая уверенность?





Журналист Валентин Жданко в колонке для неугодной властям радиостанции приводит пример из советского фильма «Покровские ворота»:





Интеллигент Лев Хоботов, которого бывшая жена, даже выйдя замуж за другого, воспринимает как свою собственность, спрашивает у ее нового мужа: «Объясни, зачем тебе нужно, чтобы я у вас жил? Тебе что за радость?» И слышит в ответ: «Что делать — ты же без нас пропадешь». А логичный вопрос «Почему ты вбил себе в голову, что я без вас пропаду?» остается без ответа.





«Это мой крест, и нести его мне!» — пафосно произносит волевая Маргарита Павловна на любую попытку освободиться из-под ее опеки.





«Костик, объясни мне, чего она хочет?» — спрашивает у молодого героя Олега Меньшикова несчастный Хоботов-Равикович. «Вас! Вы ей нужны. Это у нее в подсознании. Понимаете, именно так выражается ее потребность в мировой гармонии» — «Но это же невозможно!?» — «Как знать…»





«Уничтожат страну!»

Похожие вопросы сегодня задает большая часть белорусского общества: «Почему нельзя провести честные выборы? Ради чего так держаться за власть, когда очевидно, что после 27 лет единоличного правления народ жаждет перемен? Когда наконец в повседневную жизнь вернутся спокойствие и согласие, зачем нам ссоры со всем цивилизованным миром?»





Открыто задавать эти вопросы Лукашенко никто не решается, но что они витают в общественной атмосфере, наверное, понятно и самой власти, отмечает автор. Неслучайно Лукашенко периодически дает объяснения на этот счет.



