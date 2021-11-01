«Это мой крест, и нести его мне!» Почему Лукашенко утверждает, что Беларусь без него погибнет? А некоторые в это верят
В последнее время в своих выступлениях Лукашенко часто пытается объяснить, почему он должен остаться
кадр из фильма "Покровские ворота"
Аргумент всегда один: иначе Беларусь погибнет.
Откуда такая уверенность?
Журналист Валентин Жданко в колонке для неугодной властям радиостанции приводит пример из советского фильма «Покровские ворота»:
Интеллигент Лев Хоботов, которого бывшая жена, даже выйдя замуж за другого, воспринимает как свою собственность, спрашивает у ее нового мужа: «Объясни, зачем тебе нужно, чтобы я у вас жил? Тебе что за радость?» И слышит в ответ: «Что делать — ты же без нас пропадешь». А логичный вопрос «Почему ты вбил себе в голову, что я без вас пропаду?» остается без ответа.
«Это мой крест, и нести его мне!» — пафосно произносит волевая Маргарита Павловна на любую попытку освободиться из-под ее опеки.
«Костик, объясни мне, чего она хочет?» — спрашивает у молодого героя Олега Меньшикова несчастный Хоботов-Равикович. «Вас! Вы ей нужны. Это у нее в подсознании. Понимаете, именно так выражается ее потребность в мировой гармонии» — «Но это же невозможно!?» — «Как знать…»
«Уничтожат страну!»
Похожие вопросы сегодня задает большая часть белорусского общества: «Почему нельзя провести честные выборы? Ради чего так держаться за власть, когда очевидно, что после 27 лет единоличного правления народ жаждет перемен? Когда наконец в повседневную жизнь вернутся спокойствие и согласие, зачем нам ссоры со всем цивилизованным миром?»
Открыто задавать эти вопросы Лукашенко никто не решается, но что они витают в общественной атмосфере, наверное, понятно и самой власти, отмечает автор. Неслучайно Лукашенко периодически дает объяснения на этот счет.
26 октября:
«Если мы этот период не переживем, не выстоим, мы не будем государством. Наши дни будут сочтены. Потому что я уже говорил: крупные государства пытаются разделить мир между собой. А как разделить — наклонить, раздавить, вытереть ноги».
22 октября:
«Еще раз предупреждаю: договорились, принято решение — исполняйте. Это сегодня главное. Это вопрос нашей выживаемости. Ибо нас просто как в жерновах перетрут. Если не съедят, то выплюнут».
28 сентября:
«Мы после прошлого года понимаем, что их допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас, как-нибудь переживем. Уничтожат страну!»
Нужно ли это понимать так, что без Лукашенко независимая Беларусь сразу погибнет, задается вопросом эксперт. Почему в таком случае не погибли Литва, Латвия, Польша (и вообще все страны Центральной и Восточной Европы), которые избавились от авторитарных режимов? Как именно их «наклонили, раздавили, вытерли ноги» или «перетерли в жерновах»?
«Даже охваченная войной Украина, с огромными жертвами вырвавшись из имперских объятий и сбросив авторитарный режим, постепенно становится на ноги и совсем не собирается возвращаться к прежней модели авторитаризма и вассальной зависимости от Москвы».
Или под уничтожением страны имеется в виду, что без Лукашенко злонамеренный Запад затащит Беларусь в Евросоюз, заставит каждые пять лет менять президента, начнет диктовать свою волю, разрешит на улицах белорусских городов марши геев и лесбиянок?
Танки за Бугом — не гипербола
Лязгом гусениц на западной границе вряд ли испугаешь белорусского гражданина, который в большинстве своем информирован о жизни у западных соседей.
«Другое дело — угроза настоящей войны. Не потому ли упоминание танков, которые «лязгают гусеницами у самой западной границы», постоянно звучит, как только заходит речь о том, почему в Беларуси нельзя ничего менять».
В конце месяца Лукашенко дважды упоминал «Леопардов» — немецкие танки, которые «подкинули к нашей границе». Может быть, он правда верит, что Польша решится атаковать Беларусь и поставить себя под удар со стороны России? Такой сценарий означал бы начало мировой войны.
«Только одна страна на европейском континенте в ХХІ веке нарушила договоренности о неприкосновенности послевоенных границ, аннексировала чужую территорию и до сих пор ведет войну на чужой земле.
Может, он только говорит: «Запад», а имеет в виду «Восток»? Может, чего-то недоговаривает, каждый раз многозначительно намекая: «Мы выстоим, если вы будете слушать и слышать, что я вам говорю».
Что до Польши, то она действительно встревожена тем, что происходит за ее восточной границей. «Леопарды» возле Буга — не эпитет и не гипербола. На этой неделе Польша объявила о плане резкого повышения оборонного бюджета. Вооруженные силы страны должны вырасти со 110 тысяч до 250 тысяч военных, оставшись профессиональными, без обязательного призыва. Если это произойдет, польская армия станет третьей по величине в NATO после США и Турции.
«Польша передвинет свои войска ближе к Белостоку и Сувалкам, Лукашенко свои — к Гродно и Бресту. Белорусско-польское пограничье вскоре, вероятно, станет одним из самых милитаризованных (а поэтому взрывоопасных) регионов современной Европы».
Для незаменимого лидера же эта ситуация — хороший повод, чтобы отказываться «бросить» страну.
Так как рационального объяснения утверждениям, что Беларусь без Лукашенко погибнет, не существует, то можно считать это загадкой подсознания, приходит к выводу автор. Совсем как у Маргариты Павловны с ее потребностью в мировой гармонии.
09:50 01/11/2021
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