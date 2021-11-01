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После поражения на выборах премьер Северной Македонии подал в отставку

В Северной Македонии прошел второй тур выборов глав и представительных органов муниципальных органов власти.

Премьер Северной Македонии Зоран Заев принял решение уйти в отставку после поражения его партии на муниципальных выборах. Об этом в понедельник, 1 ноября, он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«От имени правящей партии СДСМ (Социал-демократического союза Македонии) поздравляем наших оппонентов с победой на этих муниципальных выборах. Я принимаю ответственность в связи с их результатом. Подаю в отставку как премьер и председатель СДСМ», — заявил Заев.

Согласно законодательству, коалиция имеет право согласовать другого кандидата на пост премьера и сформировать правительство без нового голосования.

Заев возглавлял предыдущее правительство с 31 мая 2017 года по 3 января 2020 года и с 31 августа 2020 года, пишет telegraf.by

В воскресенье, 31 октября, в Северной Македонии состоялся второй тур выборов глав и представительных органов муниципальных органов власти. По предварительным данным избиркома, в большинстве регионов победила крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ. 
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