



В экспозиции Дворца независимости в Минске — одной из резиденций Александра Лукашенко — появился автомат, с которым он летал на вертолете 23 августа 2020 года, во время протестов в Беларуси, а потом, по его же словам, «бегал пол улицам», пишет Телеграф.





«Где я бегал с Колей с автоматом» — Портрет Лукашенко повесили во Дворце независимости. И при чем тут космос и американцы?





Фото экспозиции опубликовал связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал Пул первого. «Пул уже знает, где в следующую экскурсию по Дворцу будет очередь из желающих сделать фото на память», — говорится в посте телеграм-канала. Кроме автомата музейными экспонатами стали форма и символ ОМОНа, а также флаг «от патриотов Беларуси» с надписью «За Батьку» и скульптура от спецназа.





Центром выставки в официальной резиденции президента Белоруссии стала картина, которую Лукашенко подарила на день рождения дочь одного из сотрудников службы безопасности.





«Где я бегал с Колей с автоматом», — описал Лукашенко сюжет картины, добавив, что «это такой был важный в моей жизни момент». «Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», — отметил он.





Как сообщает белорусское государственное агентство Белта, экспозиция во Дворце независимости посвящена «прошлогодним событиям» в Беларуси.



«Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все»

В 2020 году Александр Лукашенко объяснил, почему бегал с автоматом по улицам Минска. В сентябре появился текст интервью российским СМИ, в котором действующий президент рассказал свое видение случая, когда он с автоматом бегал по улицам Минска, а потом летал на вертолете.





Телеграф приводит далее полностью цитату Александра Лукашенко:





«Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Я сажусь в вертолет, а американцы с космоса, сволочи, видят же все, и они сразу в свой центр под Варшавой дали сигнал, что вертолет поднялся. И как только президентский вертолет поднялся, они побежали. Они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, что происходит. Но какая-то кучка боевиков осталась. Я продемонстрировал что я здесь, что мои дети здесь, хотя мой пресс-секретарь бежала со мной, чтобы я не выходил — а вдруг снайпер?».