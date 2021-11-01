Адам Михник – легендарный польский журналист и общественный деятель. Оказался в оппозиции еще в начале 1960-х. Трижды был политзаключенным. В 70-х годах стал одним из организаторов подпольного университета гуманитарных и социальных наук под названием «Летучий университет». В 1989-м году был участником «Круглого стола», где проходили переговоры о проведении первых частично свободных выборов в Польше. В том же году основал и возглавил крупнейшее на сегодня польское издание «Gazeta Wyborcza»





Вот как известный журналист ответил на вопрос о схожести событий в Беларуси и в Польше.





— Конечно, сходство есть. После того стремительного взрывообразного явления, которым была польская «Солидарность», военное положение стало шоком. Точно также мы наблюдали этот взрыв свободы в Беларуси. И мы, и весь мир смотрели на это с восхищением. Это было что-то совершенно необычайное, чего никто не ожидал...

Основное различие в том, что польская оппозиция была гораздо более организованной. Когда было введено военное положение, могло возникнуть ощущение, что «Солидарность» раздавлена, но организованные структуры позволили пережить волну репрессий.





В Беларуси таких глубинных структур нет, поэтому трудно сказать, что будет. Но мы уже видим очень активную беларусскую эмиграцию, которая в значительной мере определила то, что симпатии всего мира на стороне свободолюбивых беларусов. Такого прежде никогда не было. В то же время можно с уверенностью сказать, что в этой среде действуют спецслужбы Лукашенко, как и спецслужбы Путина.



