Накануне вечером из Рима, где проходил саммит Группы двадцати (G20), в крупнейший город Шотландии вылетели президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие лидеры "двадцатки".





Роль хозяина мероприятия вместе с главой британского правительства Борисом Джонсоном будет выполнять его итальянский коллега Марио Драги, так как Италия является партнером Соединенного Королевства в организации мероприятия.





Лидеры будут делать свои заявления на пленарных заседаниях в течение двух дней, пишет ТАСС.







