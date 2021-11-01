Саммит с участием 120 мировых лидеров открывается на климатической конференции в Глазго
Двухдневный саммит, участие в работе которого примут больше 120 глав государств и правительств, начнется сегодня в Глазго в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
Накануне вечером из Рима, где проходил саммит Группы двадцати (G20), в крупнейший город Шотландии вылетели президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие лидеры "двадцатки".
Роль хозяина мероприятия вместе с главой британского правительства Борисом Джонсоном будет выполнять его итальянский коллега Марио Драги, так как Италия является партнером Соединенного Королевства в организации мероприятия.
Лидеры будут делать свои заявления на пленарных заседаниях в течение двух дней, пишет ТАСС.
08:31 01/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение