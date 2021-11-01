+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Саммит с участием 120 мировых лидеров открывается на климатической конференции в Глазго

Двухдневный саммит, участие в работе которого примут больше 120 глав государств и правительств, начнется сегодня в Глазго в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Накануне вечером из Рима, где проходил саммит Группы двадцати (G20), в крупнейший город Шотландии вылетели президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие лидеры "двадцатки".

Роль хозяина мероприятия вместе с главой британского правительства Борисом Джонсоном будет выполнять его итальянский коллега Марио Драги, так как Италия является партнером Соединенного Королевства в организации мероприятия.

Лидеры будут делать свои заявления на пленарных заседаниях в течение двух дней, пишет ТАСС. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]