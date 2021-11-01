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Судан: число погибших на антивоенном митинге возросло до 12, ранены - 110

Число жертв среди участников акции "Демонстрация миллионов" в Судане возросло до 12 человек, сообщает РИА Новости.

В субботу в столице Судана, в пригороде Хартума в ряде городов прошли массовые демонстрации под названием "демонстрация миллионов 30 октября". 

Ashraf Idris/AP

В субботу Центральный комитет врачей Судана заявил, что в результате применения огнестрельного оружия и слезоточивого газа погибли три демонстранта и более 110 получили ранения. Полиция Судана в субботу опровергла в своем заявлении сообщения о применении силовиками оружия против граждан.
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