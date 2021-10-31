Байден разочарован G20 из-за России и Китая
Президент РФ Владимир Путин не приехал на встречу "двадцатки" в Риме, поучаствовав во встрече по видеосвязи.
Об этом в понедельник, 1 ноября, пишет Bloomberg.
"Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован", - сказал глава Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи G20.
"Мы предприняли многое, но многое еще предстоит сделать, и мы должны будем сосредоточиться на том, чего не выполняет Китай, Россия и Саудовская Аравия", - добавил он.
При этом глава Белого дома заявил, что саммит G20 добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом, добавив, что год был отмечен глобальными вызовами.
Напомним, что встреча G20 прошла в Риме 30-31 октября.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на встрече в формате видеоконференции.
Напомним, Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что встреча стран Большой двадцатки не оправдала его надежд, пишет Корреспондент.
07:37 01/11/2021
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