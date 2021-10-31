Об этом в понедельник, 1 ноября, пишет Bloomberg.





"Факт того, что Россия и Китай фактически не появились, вызывает разочарование. И я сам разочарован", - сказал глава Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи G20.





"Мы предприняли многое, но многое еще предстоит сделать, и мы должны будем сосредоточиться на том, чего не выполняет Китай, Россия и Саудовская Аравия", - добавил он.





При этом глава Белого дома заявил, что саммит G20 добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом, добавив, что год был отмечен глобальными вызовами.





Напомним, что встреча G20 прошла в Риме 30-31 октября.





Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин присутствовали на встрече в формате видеоконференции.



