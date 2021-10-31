







Со своей первой публичной речью Ахундзада обратился к своим сторонникам в южной провинции Кандагар. Во время выступления лидера "Талибана" вокруг места проведения мероприятия были усилены меры безопасности.





Сообщается, что Ахундзада не говорил о политических вопросах, а сосредоточился на религиозных аспектах.





Освещение мероприятия в СМИ было запрещено. Однако позже в аккаунтах талибов в социальных сетях была опубликована 10-минутная аудиозапись его выступления