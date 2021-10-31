







Как отмечает издание, ядерная политика США со времен Холодной войны остается "намеренно расплывчатой." Теоретически Штаты могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому их союзники чувствуют себя защищенными, находясь под их "ядерным зонтиком".





Financial Times напоминает, пишет ru.oxu.az, что сейчас администрация президента США Джо Байдена анализирует американскую политику в отношении применения ядерного оружия. Ожидается, что обзор завершится к концу года.





По словам осведомленных источников, Соединенные Штаты разослали союзникам анкету, чтобы узнать, как они относятся к изменениям в их ядерной политике. Большая часть отрицательно оценили любые перемены в этой области.





Согласно данным газеты, к противникам пересмотра такой политики относятся Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия. Многие опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу "единственной цели", при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах. По мнению ряда лиц, этот принцип не повысит стабильность, а только "придаст смелости" Москве и Пекину.





"Это будет огромным подарком для Китая и России", - приводит издание слова европейского чиновника.





Представители НАТО не раз бездоказательно обвиняли Россию в разработке планов применения ядерного оружия. При этом входящие в состав альянса США не отказались от концепции упреждающего удара.





Москва неоднократно подчеркивала, что рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты. Кроме того, российская ядерная доктрина не предусматривает нанесение превентивного удара.