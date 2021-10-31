Миграционный кризис набирает обороты. Европейский Союз анонсирует новый пакет санкций против Беларуси. Но при этом признаёт наличие нескольких тысяч мигрантов, прошедших белорусским коридором в Германии. Польша и Литва тратят деньги на строительство границы и «не пускают» мигрантов, но при этом польским властям, приходится регулярно задерживать перевозчиков, доставляющих людей к немецкой границе.





Игорь Тышкевич уверен, что уже к весне 2022 года потоки мигрантов если не прекратятся, то сведутся к минимуму. Казалось бы, пишет Салідарнасць, конца края этому противостоянию нет. Теме не менее политологуверен, что уже к весне 2022 года потоки мигрантов если не прекратятся, то сведутся к минимуму.





Рассуждая об этой проблеме на своем youtube-канале эксперт обращает внимание на то, что бизнес по переправке мигрантов существовал всегда.





— Евросоюз ранее охотно вкладывался в приграничную инфраструктуру соседних государств. Проще было дать 40 миллионов на то, чтобы государство что-то сделало и требовать от него, чтобы потоки мигрантов свелись к минимуму. И так работали с Беларусью, Украиной, Молдовой. Это нормальная практика, — поясняет политолог. — После начала политического кризиса, Беларусь попала под санкции, и в Минске решили: а зачем выполнять роль такого барьерчика? И соответственно перестали фильтровать эти потоки.





Ранее этих фильтров было несколько: начиная от получения белорусской визы до нахождения в самой Беларуси, где действует режим приграничной территории, по которому граждане иностранных государств не могут находится ближе 10-15 км от границы без специальных пропусков.





— Сейчас все эти фильтры не работают. Запущен механизм оформления массового получения виз, то есть не отказывают большинству тех, кому отказали бы в другой момент. Никто сейчас с пропусками не заморачивается. Сюда же можно добавить реакцию пограничников, которые мигрантов не ловят на выходе. Закрываются глаза на организацию этих групп или же, возможно, близкие к белорусским властям компании занимаются организацией этих групп, — перечисляет эксперт.





Чтобы понять, когда закончится этот кризис, политолог предлагает понять, зачем он начинался?





— С одной стороны, это ассиметричный ответ на санкции: мол, если Беларусь теряет определенную сумму в будущем, то необходимо сделать так, чтобы аналогичные или сопоставимые потери понесли хотя бы соседние государства. Напрямую, исходя из размеров белорусской экономики, это сделать нереально. Но с точки зрения экономики процесса: мигрант на твоей территории стоит денег, ты его должен кормить, предоставить медобслуживание, охранять, чтобы он не убежал.





Например, по литовским данным это примерно 30 евро в сутки. Умножьте на 4 тысячи человек 30 евро и все это на 365 суток — это прямые траты из бюджета, — поясняет эксперт. — Прибавьте к этому еще строительство той же стены на 150 — 400 млн евро.





С другой стороны, организация миграционного кризиса имела и более хитрый мотив — вынудить демократические государства отойти от декларируемых принципов защиты прав человека в конкретном кейсе.





— Всегда потом можно говорить на обвинения в нарушении прав человека: «Ребята, а вы сами?!» Думаю, тут постарались консультанты из соседнего государства, — считает Игорь Тышкевич.





Но есть и еще одна цель для белорусского режима, уверен эксперт.





— По состоянию на сегодня весь миграционный кризис — это большой сигнал: «Пожалуйста, поговорите с нами!» Как говорится, обратились как умели, — отмечает Игорь Тышкевич.





Впрочем, он уверен, что пока Беларусь и ЕС находятся в ситуации противостояния ни одна из сторон не уступит.





— Не думаю, что санкции повлияют на поведение Беларуси. А разговаривать до изменения политической ситуации никто из Брюсселя с официальным Минском не будет. Но смею утверждать, что относительно скоро эти потоки начнут уменьшаться. И окончательно сойдут на нет после референдума, — прогнозирует политолог.





Первоначальной причиной будет сезонное уменьшение мигрантов, связанное с зимними холодами.





— Сезонное падение потока (только потому, что холодно) Лукашенко будет подавать как жест доброй воли. Возможно, пропиарит и то, как сейчас жителей африканских государств, у кого закончились сроки пребывания, достаточно бесцеремонно выкидывают из Беларуси. После этого за зимние месяцы будут консультации с ЕС. И есть большая вероятность в том, что эти консультации перейдут в формат выработки каких-то формальных или неформальных договоренностей, когда стороны пожмут друг другу руки, — предполагает эксперт. — После объявления о референдуме, после проведения самого референдума это будет частью перечня в диалоге переговоров с ЕС.





По мнению политолога, есть большая вероятность, что ближе к весенним месяцам поток мигрантов уже не возобновится.





— То есть второй волны на территорию Польши и Литвы уже не будет. Но вопрос в том, будет ли Беларусь принимать назад тех, кто убежал — вот это уже отдельный разговор, который официальный Минск будет выставлять на торги, — считает Игорь Тышкевич.