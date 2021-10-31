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Тышкевич: «Потоки мигрантов окончательно сойдут на нет после референдума»

Политолог — о том, когда и чем закончится миграционный кризис.

Тышкевич: «Потоки мигрантов окончательно сойдут на нет после референдума»
Миграционный кризис набирает обороты. Европейский Союз анонсирует новый пакет санкций против Беларуси. Но при этом признаёт наличие нескольких тысяч мигрантов, прошедших белорусским коридором в Германии. Польша и Литва тратят деньги на строительство границы и «не пускают» мигрантов, но при этом польским властям, приходится регулярно задерживать перевозчиков, доставляющих людей к немецкой границе.

Казалось бы, пишет Салідарнасць, конца края этому противостоянию нет. Теме не менее политолог Игорь Тышкевич уверен, что уже к весне 2022 года потоки мигрантов если не прекратятся, то сведутся к минимуму.

Рассуждая об этой проблеме на своем youtube-канале эксперт обращает внимание на то, что бизнес по переправке мигрантов существовал всегда.

— Евросоюз ранее охотно вкладывался в приграничную инфраструктуру соседних государств. Проще было дать 40 миллионов на то, чтобы государство что-то сделало и требовать от него, чтобы потоки мигрантов свелись к минимуму. И так работали с Беларусью, Украиной, Молдовой. Это нормальная практика, — поясняет политолог. — После начала политического кризиса, Беларусь попала под санкции, и в Минске решили: а зачем выполнять роль такого барьерчика? И соответственно перестали фильтровать эти потоки.

Ранее этих фильтров было несколько: начиная от получения белорусской визы до нахождения в самой Беларуси, где действует режим приграничной территории, по которому граждане иностранных государств не могут находится ближе 10-15 км от границы без специальных пропусков.

— Сейчас все эти фильтры не работают. Запущен механизм оформления массового получения виз, то есть не отказывают большинству тех, кому отказали бы в другой момент. Никто сейчас с пропусками не заморачивается. Сюда же можно добавить реакцию пограничников, которые мигрантов не ловят на выходе. Закрываются глаза на организацию этих групп или же, возможно, близкие к белорусским властям компании занимаются организацией этих групп, — перечисляет эксперт.

Чтобы понять, когда закончится этот кризис, политолог предлагает понять, зачем он начинался?

— С одной стороны, это ассиметричный ответ на санкции: мол, если Беларусь теряет определенную сумму в будущем, то необходимо сделать так, чтобы аналогичные или сопоставимые потери понесли хотя бы соседние государства. Напрямую, исходя из размеров белорусской экономики, это сделать нереально. Но с точки зрения экономики процесса: мигрант на твоей территории стоит денег, ты его должен кормить, предоставить медобслуживание, охранять, чтобы он не убежал.

Например, по литовским данным это примерно 30 евро в сутки. Умножьте на 4 тысячи человек 30 евро и все это на 365 суток — это прямые траты из бюджета, — поясняет эксперт. — Прибавьте к этому еще строительство той же стены на 150 — 400 млн евро.

С другой стороны, организация миграционного кризиса имела и более хитрый мотив — вынудить демократические государства отойти от декларируемых принципов защиты прав человека в конкретном кейсе.

— Всегда потом можно говорить на обвинения в нарушении прав человека: «Ребята, а вы сами?!» Думаю, тут постарались консультанты из соседнего государства, — считает Игорь Тышкевич.

Но есть и еще одна цель для белорусского режима, уверен эксперт.

— По состоянию на сегодня весь миграционный кризис — это большой сигнал: «Пожалуйста, поговорите с нами!» Как говорится, обратились как умели, — отмечает Игорь Тышкевич.

Впрочем, он уверен, что пока Беларусь и ЕС находятся в ситуации противостояния ни одна из сторон не уступит.

— Не думаю, что санкции повлияют на поведение Беларуси. А разговаривать до изменения политической ситуации никто из Брюсселя с официальным Минском не будет. Но смею утверждать, что относительно скоро эти потоки начнут уменьшаться. И окончательно сойдут на нет после референдума, — прогнозирует политолог.

Первоначальной причиной будет сезонное уменьшение мигрантов, связанное с зимними холодами.

— Сезонное падение потока (только потому, что холодно) Лукашенко будет подавать как жест доброй воли. Возможно, пропиарит и то, как сейчас жителей африканских государств, у кого закончились сроки пребывания, достаточно бесцеремонно выкидывают из Беларуси. После этого за зимние месяцы будут консультации с ЕС. И есть большая вероятность в том, что эти консультации перейдут в формат выработки каких-то формальных или неформальных договоренностей, когда стороны пожмут друг другу руки, — предполагает эксперт. — После объявления о референдуме, после проведения самого референдума это будет частью перечня в диалоге переговоров с ЕС.

По мнению политолога, есть большая вероятность, что ближе к весенним месяцам поток мигрантов уже не возобновится.

— То есть второй волны на территорию Польши и Литвы уже не будет. Но вопрос в том, будет ли Беларусь принимать назад тех, кто убежал — вот это уже отдельный разговор, который официальный Минск будет выставлять на торги, — считает Игорь Тышкевич.
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