+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дмитрий Фурманов уехал из Беларуси, сейчас он в Вильнюсе

Бывший политзаключенный Дмитрий Фурманов покинул Беларусь. Первое время он находился в Украине, а 30 октября его встретили в Вильнюсе.

Дмитрий Фурманов со своей девушкой / Еўрарадыё

Среди тех, пишет Еврорадио, кто ждал Фурманова в Литве — его девушка.


Дмитрий Фурманов — гродненец, член инициативной группы Светланы Тихановской. Его задержали 29 мая 2020 года на пикете Тихановской в Гродно, где он собирал подписи. Когда на Советской площади началась давка и милиционер оказался на земле, задержали Сергея Тихановского и его соратников. В этот момент неизвестные выхватили Фурманова из-за стола вместе со стулом на глазах у родителей, ударили мужчину по лицу и отвезли в милицию.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]