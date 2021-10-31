







Речь идёт о самолетах вывезенных в Таджикистан и Узбекистан. Среди авиации, находившейся на вооружении ВВС Афганистана, есть легкие штурмовики A-29 Super Tucano, вертолеты UH-60 Black Hawk, MD-530 и вертолеты Ми-17.





Один из авторов отчёта Джон Сопко сообщает в документе, что раскрыть полную картину произошедшего в Афганистане на фоне вывода войск США и НАТО невозможно, так как часть информации уже засекречена.





Массовое бегство афганских военнослужащих — наземных сил и авиаподразделений — в Узбекистан и Таджикистан произошло в августе, после того, как талибы взяли под свой контроль крупнейший на севере Афганистана город Мазари-Шариф и окружили афганскую столицу Кабул.





Около 500 военнослужащих афганских ВВС и их родственников оказались в Термезе, в Узбекистане.





Как сообщил позже МИД РУз, 12 и 13 сентября бежавшие в Узбекистан афганские военные и члены их семей были вывезены, «в третью страну».