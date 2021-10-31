Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга» заявил советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.





По его мнению, интервью с Тихановской на российским масс-медиа похоже на некую «ответочку» на последние действия Минска.





«Выглядит это как своего рода ответ на недавний весьма двусмысленный комментарий на белорусском телевидении, где упоминался некий анонимный президент, который "колет ботокс" и "сидит в бункере"», - пояснил он.





Впрочем, убежден Шимов, поводов для недовольства у Москвы достаточно.





«Это и дело журналиста белорусской "Комсомолки" Геннадия Можейко, которое вызвало широкий общественный резонанс в России. Это и миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС, в который Россия оказывается вовлечена помимо своей воли», - добавил он.





Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований подчеркнул, что тема надёжности белорусского руководства как союзника постоянно дебатируется в российском информационном пространстве с момента начала прошлогоднего политического кризиса, когда Кремль выступил на стороне Александра Лукашенко.





«Похоже, что сейчас накопилась некая критическая масса недовольства», - акцентирует внимание он.





При этом Шимов допускает, что все это, возможно, связано и с подписанием «дорожных карт» по интеграции, которое должно состояться в ноябре.





«Если в переговорном процессе возникли какие-то трудности, интервью с Тихановской тоже может быть завуалированным сигналом белорусскому руководству, призывающим его быть более сговорчивым», - констатировал он.





Светлана Тихановская дала эксклюзивное интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, в котором она, в частности, заявила о том, что российский лидер Владимир Путин мог бы выступить посредником в ее переговорах с Лукашенко.