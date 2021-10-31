



Собеседники CentralAsia (CA) утверждают , что видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада призывали российскую сторону отвести военных от украинской границы.





Как пишет WP, в последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику на юг и запад России. Газета сообщает, что в США и ЕС начали фиксировать перемещения войск после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021» (прошли с 10 по 15 сентября на 14 полигонах в обеих странах).





По словам аналитика Центра военно-морского анализа (CNA) Майкла Кофмана, спутниковые снимки свидетельствуют, что силы 41-й общевойсковой армии (входят в состав Центрального военного округа) после маневров не вернулись на место обычной дислокации в Новосибирске, а «объединились с другими российскими военными у границы с Украиной». Он также утверждает, что 1-я гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, перебрасывает в сторону Украины военных и технику.





В статье говорится, что передвижение военных происходит на фоне того, как Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине и российские официальные лица, начиная с президента Владимира Путина, «усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом». Кроме того США и ЕС обращают внимание на то, что конфликт в Донбассе «вступает в новую стадию».





27 октября полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в попытках эскалации конфликта в Донбассе, а представитель российского МИДа Мария Захароване исключила, что ситуация в регионе может ухудшиться. Это произошло на следующий день после того, как Украина применила купленный у Турции дрон Bayraktar TB2. Генштаб страны объяснил это тем, что противоположная сторона конфликта обстреляла позиции украинских войск неподалеку от села Гранитное, в результате чего погиб один военнослужащий. Президент Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины используют оружие только для защиты своей территории.