Венедиктов еще раз обратил внимание на прогресс Светланы Тихановской, которая выглядит «как живой человек, а не бездушный робот бюрократ», и назвал конспирологические версии неадекватными.





«Сам факт интервью почему-то у людей некоторых обозревателей белорусских, прежде всего, сторонников Лукашенко вызвал совершенно неадекватную реакцию о том, что это хитрый ход Кремля. Что «газпромовская» радиостанция накануне встречи 4 ноября Путин-Лукашенко и подписания «дорожных карт», которое должно произойти 4 ноября. Я кстати ничего особенного не жду 4 ноября. В этом смысле это все известно давно было. Это неадекватное понимание. Мы у Светланы Тихановской просили интервью уже в течение года точно. И когда она согласилась – тогда она согласилась. И дальше будем просить у нее интервью. Впрочем, как у Александра Лукашенко тоже. Поэтому если люди занимаются конспирологией, — это свидетельствует просто о том, что они вообще в профессии ничего не понимают», — сказал он 30 октября в эфире передачи «Будем наблюдать» на своей радиостанции.





При этом он отметил, пишет Reform.by, что интервью заметили не только в Минске, но и в Москве.





«Но, безусловно, это интервью было замечено не только в Минске, но и в Москве. Не только в большом доме, но и в Кремле. Потому что она сделала несколько пасов в сторону понятно, российско-белорусских отношений в случае прихода к власти оппозиции. Нам показалось это интересным. Скажем так», — намекнул он.





Главред «Эха Москвы» считает, что Александр Лукашенко блокирует все российские инициативы по инкорпорации Беларуси.





«4 ноября должно пройти заседание Высшего совета, и должны быть подписаны там 27-28 так называемых «дорожных карт» давно готовых. Они были готовы уже 2 года тому назад еще до ковида. Но там нет главных вещей. Там нет движения к единой валюте, там нет движения по единому энергетическому рынку России и Беларуси. Там в основном бюрократические вещи. Конечно, это углубляет интеграцию, безусловно. Но тем не менее ничего такого рывкового нет. Александр Григорьевич блокирует все, что может сделать его в той или иной части объектом присоединения, назовем это так. Параллельно с этим, как вы знаете, собирается проводить референдум в феврале по новой Конституции, которой параметры еще не сильно видны и его место там не видно. При этом усиливает разного рода кооперацию с силовыми службами. Мы знаем, что все те, кого Беларусь требует выдать с территории России, выдаются, даже если люди имеют гражданство российско-белорусское (двойное в данном случае). Ну вот, собственно. Я думаю, что это главное. Посмотрим 4 ноября», — сказал Венедиктов.



