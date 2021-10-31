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Венедиктов призвал не заниматься конспирологией по поводу интервью Тихановской

Алексей Венедиктов прокомментировал мнения наблюдателей о том, что интервью Светланы Тихановской появилось в эфире «Эха Москвы» накануне подписания «союзных» программ с целью давления на Лукашенко. Он назвал это конспирологией.

Венедиктов призвал не заниматься конспирологией по поводу интервью Тихановской
Алексей Венедиктов. Скриншот эфира "Эха Москвы"
Венедиктов еще раз обратил внимание на прогресс Светланы Тихановской, которая выглядит «как живой человек, а не бездушный робот бюрократ», и назвал конспирологические версии неадекватными.

«Сам факт интервью почему-то у людей некоторых обозревателей белорусских, прежде всего, сторонников Лукашенко вызвал совершенно неадекватную реакцию о том, что это хитрый ход Кремля. Что «газпромовская» радиостанция накануне встречи 4 ноября Путин-Лукашенко и подписания «дорожных карт», которое должно произойти 4 ноября. Я кстати ничего особенного не жду 4 ноября. В этом смысле это все известно давно было. Это неадекватное понимание. Мы у Светланы Тихановской просили интервью уже в течение года точно. И когда она согласилась – тогда она согласилась. И дальше будем просить у нее интервью. Впрочем, как у Александра Лукашенко тоже. Поэтому если люди занимаются конспирологией, — это свидетельствует просто о том, что они вообще в профессии ничего не понимают», — сказал он 30 октября в эфире передачи «Будем наблюдать» на своей радиостанции.

При этом он отметил, пишет Reform.by, что интервью заметили не только в Минске, но и в Москве.

«Но, безусловно, это интервью было замечено не только в Минске, но и в Москве. Не только в большом доме, но и в Кремле. Потому что она сделала несколько пасов в сторону понятно, российско-белорусских отношений в случае прихода к власти оппозиции. Нам показалось это интересным. Скажем так», — намекнул он.

Главред «Эха Москвы» считает, что Александр Лукашенко блокирует все российские инициативы по инкорпорации Беларуси.

«4 ноября должно пройти заседание Высшего совета, и должны быть подписаны там 27-28 так называемых «дорожных карт» давно готовых. Они были готовы уже 2 года тому назад еще до ковида. Но там нет главных вещей. Там нет движения к единой валюте, там нет движения по единому энергетическому рынку России и Беларуси. Там в основном бюрократические вещи. Конечно, это углубляет интеграцию, безусловно. Но тем не менее ничего такого рывкового нет. Александр Григорьевич блокирует все, что может сделать его в той или иной части объектом присоединения, назовем это так. Параллельно с этим, как вы знаете, собирается проводить референдум в феврале по новой Конституции, которой параметры еще не сильно видны и его место там не видно. При этом усиливает разного рода кооперацию с силовыми службами. Мы знаем, что все те, кого Беларусь требует выдать с территории России, выдаются, даже если люди имеют гражданство российско-белорусское (двойное в данном случае). Ну вот, собственно. Я думаю, что это главное. Посмотрим 4 ноября», — сказал Венедиктов.

Напомним, интервью Светланы Тихановской вышло в эфир радиостанции «Эхо Москвы» 26 октября. Многие эксперты посчитали это ответом Кремля на оскорбительные высказывания на государственном белорусском телевидении в отношении одного из мировых лидеров, который колет себе ботокс и прячется в бункере.
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