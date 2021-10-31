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Австрия проведет конференцию по выходу из белорусского кризиса, Россия приглашена

Австрия организует в ноябре конференцию, на которой представители России, существующей белорусской власти и демократических сил Беларуси смогут начать диалог, рассказал представитель команды Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире канала in time Ukraine.

Австрия проведет конференцию по выходу из белорусского кризиса, Россия приглашена
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"Туда приглашены представители России-на всех уровнях, представители Лукашенко-скорее всего, будут только эксперты. Туда приглашены представители демократических сил Беларуси. Посмотрим, получится ли начать диалог", - сказал Франак Вячорко. 

По его словам конференция пройдет в Вене 22 ноября под эгидой федерального канцлера Австрии Александра Шаленберга.

Напомним, что Австрия считается главным лоббистом Лукашенко на Западе и одним из самых важных бизнес-партнеров белорусского режима. 

Если заявленное мероприятие состоится, то это действительно может стать прорывом в разрешении белорусского кризиса. По крайней мере, впервые за решение проблемы берутся те, кто имеет на официальный Минск реальное влияние. 
"Белорусский партизан"
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