



"Туда приглашены представители России-на всех уровнях, представители Лукашенко-скорее всего, будут только эксперты. Туда приглашены представители демократических сил Беларуси. Посмотрим, получится ли начать диалог", - сказал Франак Вячорко.





По его словам конференция пройдет в Вене 22 ноября под эгидой федерального канцлера Австрии Александра Шаленберга.





Напомним, что Австрия считается главным лоббистом Лукашенко на Западе и одним из самых важных бизнес-партнеров белорусского режима.





Если заявленное мероприятие состоится, то это действительно может стать прорывом в разрешении белорусского кризиса. По крайней мере, впервые за решение проблемы берутся те, кто имеет на официальный Минск реальное влияние.