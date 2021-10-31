Ангела Меркель наконец-то почувствовала облегчение

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, рассказала о своих ощущениях после полученного уведомление об отставке из рук президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Angelos Tzortzinis/dpa/Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look press

Политик призналась, что в этот момент у нее словно камень с души свалился и пришло облегчение. Также Меркель выразила «большую благодарность за то, что 16 лет могла занимать эту должность», - пишет Rusplt.ru со ссылкой на «РИА Новости».

Возможно, «позже я почувствую и легкую грусть», – отметила Меркель.

