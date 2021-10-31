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Сходим с плато? Минздрав заявил об уменьшении темпов прироста заболеваемости Covid-19 в Беларуси

Уже вторую неделю регистрируется незначительная, но тенденция по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары, сообщает министерство здравоохранения.

Сходим с плато? Минздрав заявил об уменьшении темпов прироста заболеваемости Covid-19 в Беларуси

"В трех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из "ковидного режима". Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объёме продолжают оказывать плановую помощь", - добавили в министерстве.

Там напомнили, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), а единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения, заявляют в Минздраве, является вакцинация. При этом признанных в Европе вакцин в Беларуси нет. И Александр Лукашенко лично заявил, что они не нужны. Китайская вакцина имеется в наличии с перебоями. Например, в настоящее время ею прививают только беременных. Тех, кто вакцинирован российским Sputnik V, без дополнительного ПЦР-теста, напомним, не впускают даже в саму Россию. То есть сами россияне не очень  доверяют своей разработке. 

Напомним также, что вчера Минздрав сообщил о смерти от коронавируса 18 человек. При всем недоверии к официальным цифрам, это максимум смертей от КОВИД, который когда-либо официально озвучивался в Беларуси. 
"Белорусский партизан"
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