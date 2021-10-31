



"В трех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из "ковидного режима". Все РНПЦ и часть стационаров областей и Минска в полном объёме продолжают оказывать плановую помощь", - добавили в министерстве.





Там напомнили, что коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), а единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения, заявляют в Минздраве, является вакцинация. При этом признанных в Европе вакцин в Беларуси нет. И Александр Лукашенко лично заявил, что они не нужны. Китайская вакцина имеется в наличии с перебоями. Например, в настоящее время ею прививают только беременных. Тех, кто вакцинирован российским Sputnik V, без дополнительного ПЦР-теста, напомним, не впускают даже в саму Россию. То есть сами россияне не очень доверяют своей разработке.





Напомним также, что вчера Минздрав сообщил о смерти от коронавируса 18 человек. При всем недоверии к официальным цифрам, это максимум смертей от КОВИД, который когда-либо официально озвучивался в Беларуси.



