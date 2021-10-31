



Как сообщает Укринформ, об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Синьхуа.





Отмечается, что МИД ОАЭ также издал рекомендацию гражданам воздержаться от поездок в Ливан.





"По словам госминистра ОАЭ Халифа Шахина аль Марара, решение об отзыве дипломатов подтверждает солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией, учитывая неприемлемое отношение некоторых ливанских чиновников к Саудовской Аравии", - говорится в материале.





Решение об отзыве дипломатов не будет касаться консульского департамента и визовой службы посольства ОАЭ в Ливане, которые продолжат работу.





Саудовская Аравия в пятницу запретила ливанский импорт и приказала послу Ливана в течение 48 часов покинуть страну после слов министра информации Ливана о "самообороне" йеменских боевиков-хуситов против сил возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.