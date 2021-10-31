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ОАЭ отзывает часть своих дипломатов из Ливана

В знак солидарности с Саудовской Аравией власти ОАЭ решили отозвать из Ливана часть своих дипломатов.


Как сообщает Укринформ, об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Синьхуа.

Отмечается, что МИД ОАЭ также издал рекомендацию гражданам воздержаться от поездок в Ливан.

"По словам госминистра ОАЭ Халифа Шахина аль Марара, решение об отзыве дипломатов подтверждает солидарность ОАЭ с Саудовской Аравией, учитывая неприемлемое отношение некоторых ливанских чиновников к Саудовской Аравии", - говорится в материале.

Решение об отзыве дипломатов не будет касаться консульского департамента и визовой службы посольства ОАЭ в Ливане, которые продолжат работу.

Саудовская Аравия в пятницу запретила ливанский импорт и приказала послу Ливана в течение 48 часов покинуть страну после слов министра информации Ливана о "самообороне" йеменских боевиков-хуситов против сил возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.
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