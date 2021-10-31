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Автомат Лукашенко стал экспонатом Дворца независимости — фотофакт

Автомат Александра Лукашенко, с которым он прилетел во Дворец независимости в августе прошлого года стал музейным экспонатом. Его выставили рядом с картиной, изображающей этот эпизод. Рядом также вывешена одежда ОМОНовца и флаг «За Батьку».

Фото: Пул первого

Фотографию экспозиции опубликовал сегодня утром телеграм-канал «Пул первого», пишет Reform.by.

«Автору экспозиции — зачёт автоматом!» — попытались пошутить авторы канала, сопроводив фразу значком, намекающим на то, что это, по их мнению «огненная новость».

«Итак, вашему вниманию: картина с фрагментом событий 23 августа, тот самый автомат, берет, форма и символ ОМОНа, скульптура от спецназа, флаг от Патриотов Беларуси», — прокомментировали они.

В окружении Лукашенко считают, что при следующих экскурсиях для его сторонников и бюджетников будет много желающих сделать фотографию в этом уголке.

«P.S. В случае угрозы — выдернуть шнур, выдавить стекло», — выдали еще одну шутку авторы канала, приближенного к пресс-службе Лукашенко.

Напомним, картина, ставшая центром экспозиции, по словам Лукашенко, подарена ему сотрудниками его службы безопасности, а нарисовала ее дочь одного из них.
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