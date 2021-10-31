Фото: Пул первого





Фотографию экспозиции опубликовал сегодня утром телеграм-канал «Пул первого», пишет Reform.by.





«Автору экспозиции — зачёт автоматом!» — попытались пошутить авторы канала, сопроводив фразу значком, намекающим на то, что это, по их мнению «огненная новость».





«Итак, вашему вниманию: картина с фрагментом событий 23 августа, тот самый автомат, берет, форма и символ ОМОНа, скульптура от спецназа, флаг от Патриотов Беларуси», — прокомментировали они.





В окружении Лукашенко считают, что при следующих экскурсиях для его сторонников и бюджетников будет много желающих сделать фотографию в этом уголке.





«P.S. В случае угрозы — выдернуть шнур, выдавить стекло», — выдали еще одну шутку авторы канала, приближенного к пресс-службе Лукашенко.





Напомним, картина, ставшая центром экспозиции, по словам Лукашенко, подарена ему сотрудниками его службы безопасности, а нарисовала ее дочь одного из них.







