







«Беларусь даже близко и рядом не стоит с диктатурой. Это исключено. В Беларуси выстроено социальное государство, реально обеспечивается верховенство закона. Мы можем говорить о том, что мы привержены определенным ценностям, которые мы готовы защищать. Но это даже не авторитаризм. Да, существует определенная линия. Но здесь нет противопоставления демократии, как способу принятия решений. Наоборот, как раз таки демократия в реальном своем содержании присутствует в Беларуси», — уверен парламентарий.





Одновременно он считает, пишет Nashaniva.com, что на Западе на самом деле нет демократии. «Она там существует только в узком поле принятия определенных решений на уровне политических партий. Но все стратегические решения принимаются во внутреннем контуре. Народ в принятии этих решений, естественно, не участвует. Реальный стратегический курс решается на уровне финансово-промышленных элит», — утверждает Савиных.















