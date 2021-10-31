Казак была одной из защитниц координатора штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года Марии Колесниковой, признанной правозащитниками политзаключенной.





Собеседница БелаПАН прокомментировала недавнее исключение из Минской городской коллегии адвокатов Натальи Мацкевич — защитницы Виктора Бабарико, блогера Сергея Тихановского, анархиста Николая Дедка, писательницы Светланы Алексиевич, председателя Белорусского Хельсинкского комитета Олега Гулака и председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца (эти организации недавно были лишены регистрации), пишет Naviny.online.





«Больше всего меня возмущает, что адвокаты, которые являются членами дисциплинарных комиссий, являются проводниками репрессивных мер со стороны министерства. Это выглядит ужасно и отвратительно», — сказала юрист.





По словам Казак, после событий августа 2020 года всплеск адвокатской активности стал, наверное, единственным примером, когда коллеги могли во всеуслышание заявить о своих принципах и о том, что они думают.





«А вот с началом и продолжением репрессий все отдают себе отчет, какого рода активность будет наказуема. Поэтому, опасаясь за свое собственное благополучие, не желая рисковать лицензиями, адвокаты приняли выжидательную позицию и по-прежнему молчат, — сказала она. — Последние события, когда выбрасывают (по-другому не скажешь) из профессии таких адвокатов, как Наташу Мацкевич, Дмитрия Лаевского, остаются полностью без каких-либо комментариев — даже между собой адвокаты предпочитают на эти темы не высказываться».





Казак считает, что это молчание потом обернется против самих адвокатов, поскольку они «молча соглашаются с тотальным контролем своего сообщества государством».





«Добром это для адвокатуры и ее независимости в любом случае не закончится», — уверена она.





По мнению собеседницы БелаПАН, репрессии только набирают обороты и коснутся всех адвокатов, которые так или иначе «запятнали» себя высказыванием своего мнения, поддержкой других адвокатов и иными активными действиями.





Вместе с тем, считает юрист, в Беларуси много сильных адвокатов.





«Кто-то из них останется в адвокатуре в любом случае. А вот смелых, тех, кто был на виду, уже практически всех исключили из коллегии», — заявила она.





По мнению Казак, в адвокатуре происходит такой же «процесс самоочищения», как и в Беларуси в целом.





«Естественно, до тех пор, пока мы вынуждены жить в такой политической обстановке, для адвокатов вряд ли что изменится. Но когда-то, и очень скоро, это закончится, и те наши коллеги, кто в той или иной форме приложили руку к тому, чтобы адвокатура утратила свое лицо, фактически дискредитировала себя как независимый институт, вряд ли смогут носить гордое звание адвоката», — полагает юрист.



