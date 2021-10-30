+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Фотофакт. Лукашенко взял шпица в коровник: «Ну иди, поздоровайся»

Александр Лукашенко взял с собой в поездку на молочно-товарный комплекс «Устенский» в Оршанском районе шпица Умку. Видеозапись, где собаку пытаются познакомить с племенной датской красной коровой, опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Ну иди, поздоровайся. Ты ж дома здоровался. Боится. Коров не любит», — говорит Лукашенко, поднося собаку к одной из коров.

«А коровы не боятся», — отмечают присутствующие.


Пес не в первый раз сопровождает Лукашенко в поездках. Собака побывала на учениях «Запад-21», в Душанбе, где проходил саммит ОДКБ. Также шпиц сопровождал делегацию с Николаем Лукашенко, посещающую один из домов-интернатов для пожилых людей в Минске.
reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]