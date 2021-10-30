Фотофакт. Лукашенко взял шпица в коровник: «Ну иди, поздоровайся»
Александр Лукашенко взял с собой в поездку на молочно-товарный комплекс «Устенский» в Оршанском районе шпица Умку. Видеозапись, где собаку пытаются познакомить с племенной датской красной коровой, опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
«Ну иди, поздоровайся. Ты ж дома здоровался. Боится. Коров не любит», — говорит Лукашенко, поднося собаку к одной из коров.
«А коровы не боятся», — отмечают присутствующие.
Пес не в первый раз сопровождает Лукашенко в поездках. Собака побывала на учениях «Запад-21», в Душанбе, где проходил саммит ОДКБ. Также шпиц сопровождал делегацию с Николаем Лукашенко, посещающую один из домов-интернатов для пожилых людей в Минске.
19:37 30/10/2021
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