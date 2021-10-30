«Ну иди, поздоровайся. Ты ж дома здоровался. Боится. Коров не любит», — говорит Лукашенко, поднося собаку к одной из коров.





«А коровы не боятся», — отмечают присутствующие.









Пес не в первый раз сопровождает Лукашенко в поездках. Собака побывала на учениях «Запад-21», в Душанбе, где проходил саммит ОДКБ. Также шпиц сопровождал делегацию с Николаем Лукашенко, посещающую один из домов-интернатов для пожилых людей в Минске.