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Правозащитники: Политзаключенного Дениса Ивашина обвиняют в измене государству. Ему грозит до 15 лет заключения

Ранее Денис Ивашин проходил подозреваемым по ст. 365 УК (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел).

 Судя по ответу жене Дениса Ольге, теперь он обвиняется и по ч. 1 ст. 356 УК (измена государству), сообщает сайт незарегистрированной правозащитной организации "Весна".

Сейчас политзаключенный находится в карцере гродненской тюрьмы.
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