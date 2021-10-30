Правозащитники: Политзаключенного Дениса Ивашина обвиняют в измене государству. Ему грозит до 15 лет заключения
Ранее Денис Ивашин проходил подозреваемым по ст. 365 УК (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел).
Судя по ответу жене Дениса Ольге, теперь он обвиняется и по ч. 1 ст. 356 УК (измена государству), сообщает сайт незарегистрированной правозащитной организации "Весна".
Сейчас политзаключенный находится в карцере гродненской тюрьмы.
19:23 30/10/2021
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