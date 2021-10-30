Недавно было озвучено, что бывший министр юстиции Олег Слижевский переходит на работу в МИД. Однако не всем высокопоставленным чиновникам быстро предоставляют тепленькие местечки. «Салідарнасць» рассказывает куда устроились представители вертикали, которые в недавнем прошлом были на самом виду.





Леонид Анфимов





Фото nn.by





Многолетний глава Госконтроля тихо ушел с должности в первой половине 2020 года. Целый год он оставался без работы. Наконец, в мае Анфимова устроили первым замом председателя Исполкома СНГ.





Андрей Равков

Больше пяти лет Равков работал министром обороны, пока в начале 2020 года не был назначен госсекретарем Совета безопасности. Но опыт для него получился неудачным: Лукашенко, после истории с «вагнеровцами» и началом массовых протестов, сместил его с должности.









В конце прошлого года Равкова отправили на спокойную работу послом в Азербайджан.





Александр Конюк

Массовые протесты повлияли на карьеры многих представителей силового блока. В том числе Александра Конюка, который работал генпрокурором аж с 2011 года. Уже в сентябре 2020-го Лукашенко его уволил.





В конце прошлого года Конюка по примеру Равкова назначили послом – в Армению.





Юрий Бондарь





Юрий Бондарь – на переднем плане слева





О министре культуры стали много писать уже после начала массовых протестов-2020: Бондарь пытался утихомирить представителей своей отрасли, возмущенных насилием и беззаконием в стране.





Видимо, по мнению правителя, чиновник не справился – в ноябре он был отправлен в отставку. Тогда же стало известно, что Бондарь женился на девушке, которая младше его на 26 лет.





Весной этого года бывшего министра назначили ректором Республиканского института высшей школы.

Караев и Вакульчик





Фото БЕЛТА





Главы МВД и КГБ преданно служили Лукашенко, но после начала массовых протестов их работа правителя не устроила. Силовики были отправлены в регионы – помощниками президента-инспекторами в Гродненской и Брестской областях.





Возможно, эта работа для них временная.





Сергей Румас

Банкир не продержался в кресле премьер-министра и двух лет. Перед президентскими выборами-2020 Лукашенко на всякий случай заменил Румаса на Головченко.





После публикации фотографии бывшего главы правительства с супругой на фоне протестов у него начались проблемы. Румас уехал из Беларуси, ходили слухи об интересе со стороны силовиков.





После того, как бывший чиновник вошел в состав Наблюдательного совета Россельхозбанка, ситуация нормализовалась. Румас бывал в Минске.

Максим Ермолович





Фото: Facebook





Карьера молодого министра финансов закончилась в правительстве в прошлом году вместе с увольнением его друга Сергея Румаса. Максима Ермоловича отправили послом в Великобританию. Там он заявляет, что возможность для диалога есть даже в условиях санкций.

Игорь Шуневич

Многолетний министр внутренних дел в последний период работы в МВД сильно раздражал Лукашенко. Неудивительно, что после отставки в 2019 году ему долго не могли подыскать новое место работы.





С сентября 2020-го Шуневич работал гендиректором хоккейного клуба «Динамо-Минск», но весной этого года уволился.





И вот новый пост: в октябре Шуневич стал главой Белорусского общества охотников и рыболовов.