Куда устроились бывшие высокопоставленные чиновники. От Анфимова до Шуневича
Многим досталась непыльная работа.
Сергей Румас и Виктор Лукашенко
Недавно было озвучено, что бывший министр юстиции Олег Слижевский переходит на работу в МИД. Однако не всем высокопоставленным чиновникам быстро предоставляют тепленькие местечки. «Салідарнасць» рассказывает куда устроились представители вертикали, которые в недавнем прошлом были на самом виду.
Леонид Анфимов
Фото nn.by
Многолетний глава Госконтроля тихо ушел с должности в первой половине 2020 года. Целый год он оставался без работы. Наконец, в мае Анфимова устроили первым замом председателя Исполкома СНГ.
Андрей Равков
Больше пяти лет Равков работал министром обороны, пока в начале 2020 года не был назначен госсекретарем Совета безопасности. Но опыт для него получился неудачным: Лукашенко, после истории с «вагнеровцами» и началом массовых протестов, сместил его с должности.
В конце прошлого года Равкова отправили на спокойную работу послом в Азербайджан.
Александр Конюк
Массовые протесты повлияли на карьеры многих представителей силового блока. В том числе Александра Конюка, который работал генпрокурором аж с 2011 года. Уже в сентябре 2020-го Лукашенко его уволил.
В конце прошлого года Конюка по примеру Равкова назначили послом – в Армению.
Юрий Бондарь
Юрий Бондарь – на переднем плане слева
О министре культуры стали много писать уже после начала массовых протестов-2020: Бондарь пытался утихомирить представителей своей отрасли, возмущенных насилием и беззаконием в стране.
Видимо, по мнению правителя, чиновник не справился – в ноябре он был отправлен в отставку. Тогда же стало известно, что Бондарь женился на девушке, которая младше его на 26 лет.
Весной этого года бывшего министра назначили ректором Республиканского института высшей школы.
Караев и Вакульчик
Фото БЕЛТА
Главы МВД и КГБ преданно служили Лукашенко, но после начала массовых протестов их работа правителя не устроила. Силовики были отправлены в регионы – помощниками президента-инспекторами в Гродненской и Брестской областях.
Возможно, эта работа для них временная.
Сергей Румас
Банкир не продержался в кресле премьер-министра и двух лет. Перед президентскими выборами-2020 Лукашенко на всякий случай заменил Румаса на Головченко.
После публикации фотографии бывшего главы правительства с супругой на фоне протестов у него начались проблемы. Румас уехал из Беларуси, ходили слухи об интересе со стороны силовиков.
После того, как бывший чиновник вошел в состав Наблюдательного совета Россельхозбанка, ситуация нормализовалась. Румас бывал в Минске.
Максим Ермолович
Фото: Facebook
Карьера молодого министра финансов закончилась в правительстве в прошлом году вместе с увольнением его друга Сергея Румаса. Максима Ермоловича отправили послом в Великобританию. Там он заявляет, что возможность для диалога есть даже в условиях санкций.
Игорь Шуневич
Многолетний министр внутренних дел в последний период работы в МВД сильно раздражал Лукашенко. Неудивительно, что после отставки в 2019 году ему долго не могли подыскать новое место работы.
С сентября 2020-го Шуневич работал гендиректором хоккейного клуба «Динамо-Минск», но весной этого года уволился.
И вот новый пост: в октябре Шуневич стал главой Белорусского общества охотников и рыболовов.
18:14 30/10/2021
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