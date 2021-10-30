+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Куда устроились бывшие высокопоставленные чиновники. От Анфимова до Шуневича

Многим досталась непыльная работа.

Куда устроились бывшие высокопоставленные чиновники. От Анфимова до Шуневича
Сергей Румас и Виктор Лукашенко
Недавно было озвучено, что бывший министр юстиции Олег Слижевский переходит на работу в МИД. Однако не всем высокопоставленным чиновникам быстро предоставляют тепленькие местечки. «Салідарнасць» рассказывает куда устроились представители вертикали, которые в недавнем прошлом были на самом виду.

Леонид Анфимов


Фото nn.by

Многолетний глава Госконтроля тихо ушел с должности в первой половине 2020 года. Целый год он оставался без работы. Наконец, в мае Анфимова устроили первым замом председателя Исполкома СНГ.

Андрей Равков

Больше пяти лет Равков работал министром обороны, пока в начале 2020 года не был назначен госсекретарем Совета безопасности. Но опыт для него получился неудачным: Лукашенко, после истории с «вагнеровцами» и началом массовых протестов, сместил его с должности.


В конце прошлого года Равкова отправили на спокойную работу послом в Азербайджан.

Александр Конюк

Массовые протесты повлияли на карьеры многих представителей силового блока. В том числе Александра Конюка, который работал генпрокурором аж с 2011 года. Уже в сентябре 2020-го Лукашенко его уволил.

В конце прошлого года Конюка по примеру Равкова назначили послом – в Армению.

Юрий Бондарь


Юрий Бондарь – на переднем плане слева

О министре культуры стали много писать уже после начала массовых протестов-2020: Бондарь пытался утихомирить представителей своей отрасли, возмущенных насилием и беззаконием в стране.

Видимо, по мнению правителя, чиновник не справился – в ноябре он был отправлен в отставку. Тогда же стало известно, что Бондарь женился на девушке, которая младше его на 26 лет.

Весной этого года бывшего министра назначили ректором Республиканского института высшей школы.

Караев и Вакульчик


Фото БЕЛТА

Главы МВД и КГБ преданно служили Лукашенко, но после начала массовых протестов их работа правителя не устроила. Силовики были отправлены в регионы – помощниками президента-инспекторами в Гродненской и Брестской областях.

Возможно, эта работа для них временная.

Сергей Румас

Банкир не продержался в кресле премьер-министра и двух лет. Перед президентскими выборами-2020 Лукашенко на всякий случай заменил Румаса на Головченко.

После публикации фотографии бывшего главы правительства с супругой на фоне протестов у него начались проблемы. Румас уехал из Беларуси, ходили слухи об интересе со стороны силовиков.

После того, как бывший чиновник вошел в состав Наблюдательного совета Россельхозбанка, ситуация нормализовалась. Румас бывал в Минске.

Максим Ермолович


Фото: Facebook

Карьера молодого министра финансов закончилась в правительстве в прошлом году вместе с увольнением его друга Сергея Румаса. Максима Ермоловича отправили послом в Великобританию. Там он заявляет, что возможность для диалога есть даже в условиях санкций.

Игорь Шуневич

Многолетний министр внутренних дел в последний период работы в МВД сильно раздражал Лукашенко. Неудивительно, что после отставки в 2019 году ему долго не могли подыскать новое место работы.

С сентября 2020-го Шуневич работал гендиректором хоккейного клуба «Динамо-Минск», но весной этого года уволился.

И вот новый пост: в октябре Шуневич стал главой Белорусского общества охотников и рыболовов.
Салідарнасць
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]