Журналистка Славникова с мужем нашлись на Окрестина
Тревогу забил отец журналистки после того, как она не вышла из самолета, прилетев с отдыха в Египте.
Не добившись ничего внятного от представителей пограничной и таможенной служб, отец Ирины позвонил в 102 с сообщением об исчезновении дочери с мужем. Его направили в Советский РУВД Минска писать соответствующее заявление. Там и выяснилось, что Ирину и Александра задерживали сотрудники Первомайского РУВД за совершение якобы какого-то административного правонарушения.
Известно, что сейчас они находятся на Окрестина.
Ирина Славникова - официальный представитель телеканала Белсат в Беларуси. Напомним, что сам телеканал, его сайт и аккаунты в соцсетях признаны экстремистскими.
"Белорусский партизан"
16:32 30/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение