Не добившись ничего внятного от представителей пограничной и таможенной служб, отец Ирины позвонил в 102 с сообщением об исчезновении дочери с мужем. Его направили в Советский РУВД Минска писать соответствующее заявление. Там и выяснилось, что Ирину и Александра задерживали сотрудники Первомайского РУВД за совершение якобы какого-то административного правонарушения.





Известно, что сейчас они находятся на Окрестина.





Ирина Славникова - официальный представитель телеканала Белсат в Беларуси. Напомним, что сам телеканал, его сайт и аккаунты в соцсетях признаны экстремистскими.