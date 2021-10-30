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Журналистка Славникова с мужем нашлись на Окрестина

Тревогу забил отец журналистки после того, как она не вышла из самолета, прилетев с отдыха в Египте.

Не добившись ничего внятного от представителей пограничной и таможенной служб, отец Ирины позвонил в 102 с сообщением об исчезновении дочери с мужем. Его направили в Советский РУВД Минска писать соответствующее заявление. Там и выяснилось, что Ирину и Александра задерживали сотрудники Первомайского РУВД за совершение якобы какого-то административного правонарушения.

Известно, что сейчас они находятся на Окрестина.

Ирина Славникова - официальный представитель телеканала Белсат в Беларуси. Напомним, что сам телеканал, его сайт и аккаунты в соцсетях признаны экстремистскими.
"Белорусский партизан"
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