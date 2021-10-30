Дмитрий Фурманов со своей девушкой / Еўрарадыё





Бывший политзаключенный Дмитрий Фурманов покинул Беларусь. Первое время он находился в Украине, а 30 октября его встретили в Вильнюсе.





Среди тех, кто ждал Фурманова в Литве — его девушка.





Дмитрий Фурманов — гродненец, член инициативной группы Светланы Тихановской. Его задержали 29 мая 2020 года на пикете Тихановской в Гродно, где он собирал подписи. Когда на Советской площади началась давка и милиционер оказался на земле, задержали Сергея Тихановского и его соратников. В этот момент неизвестные выхватили Фурманова из-за стола вместе со стулом на глазах у родителей, ударили мужчину по лицу и отвезли в милицию.