Политзаключенный из Новогрудка Денис Кирещенко вышел на свободу
37-летний предприниматель Денис Кирещенко освободился 30 октября. Он отбыл срок.
Кирещенко отбывал наказание в новополоцкой колонии, где сейчас сидит и Виктор Бабарико.
Жителя Новогрудка задержали дома в ночь на 8 августа 2020 года. Его обвиняли в подготовке массовых беспорядков. Якобы он призвал к применению арматуры во время протестов. По одному делу с ним проходил еще один житель Новогрудка Владимир Горох.
Оба по официальной версии ничего не сделали, только готовили протесты. И Uорох, и Кирещенко вины не признали. Как объяснял освобожденный уже Кирещенко, Горох просто просил его подвезти несколько раз, сам он в обсуждениях не участвовал.
Кирещенко получил полтора года колонии общего режима, Горох - 7 лет. Кирещенко уже отбыл весь срок после пересчета дней по новому законодательству. Несколько месяцев он провел в СИЗО, где 1 день засчитывается за полтора дня колонии общего режима, пишет Свобода.
15:45 30/10/2021
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