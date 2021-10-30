



Кирещенко отбывал наказание в новополоцкой колонии, где сейчас сидит и Виктор Бабарико.





Жителя Новогрудка задержали дома в ночь на 8 августа 2020 года. Его обвиняли в подготовке массовых беспорядков. Якобы он призвал к применению арматуры во время протестов. По одному делу с ним проходил еще один житель Новогрудка Владимир Горох.





Оба по официальной версии ничего не сделали, только готовили протесты. И Uорох, и Кирещенко вины не признали. Как объяснял освобожденный уже Кирещенко, Горох просто просил его подвезти несколько раз, сам он в обсуждениях не участвовал.



