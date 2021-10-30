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Милиционер, который оказался на земле на пикете Тихановского в Гродно: за час оскорбили в интернете более тысячи раз

В суде Советского района Минска 27 октября по статье 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти) к двум с половиной годам «домашней химии» приговорили 57-летнего Андрея Василевского.

Его признали виновным в оскорблении сотрудника милиции из Гродно Владимира Козловского — того самого милиционера, который оказался на землю во время инцидента 29 мая прошлого года на избирательном пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, сообщают правозащитники.

По версии обвинения, Василевский оставил комментарий в «Одноклассниках» под постом Ольги Карач со словом «мразь».

На тот момент Козловский работал старшим участковым, сейчас он начальник штаба УВД Ленинского района Гродно.

Василевского, который имеет вторую группу инвалидности в связи с проблемами с сердцем, держали под стражей за комментарий почти месяц. После оглашения приговора его освободили в зале суда. Дело рассматривал судья Александр Волк, гособвинение поддерживал прокурор Владимир Рябов.

Потерпевшего Козловского допросили в суде по видеосвязи через Skype.

«Все началось 29 мая [прошлого года], когда я заступил на охрану общественного порядка на территории Ленинского района Гродно, где проходило пикетирование по сбору подписей кандидата в президенты. Нес службу вместе с напарником Хваленей. Впоследствии в отношении меня и Хвалени было применено насилие. Нас для оказания медицинской помощи доставили в больницу. 30 мая [прошлого года], находясь в больнице, около 10 часов на мой мобильный телефон в раз ых сетях: в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Instagram — в течение часа пришло более тысячи оскорблений, угроз применения насилия как в отношении меня, так и в отношении моих родных и близких. После чего я заблокировал все страницы во всех соцсетях. Пользователи сами увидели, что мои страницы закрыты, недостижимы, поэтому начали добавлять сообщения в адрес моей матери, жены», — сказал милиционер. Его цитирует nashaniva.com
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