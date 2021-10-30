Его признали виновным в оскорблении сотрудника милиции из Гродно Владимира Козловского — того самого милиционера, который оказался на землю во время инцидента 29 мая прошлого года на избирательном пикете по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, сообщают правозащитники.





По версии обвинения, Василевский оставил комментарий в «Одноклассниках» под постом Ольги Карач со словом «мразь».





На тот момент Козловский работал старшим участковым, сейчас он начальник штаба УВД Ленинского района Гродно.





Василевского, который имеет вторую группу инвалидности в связи с проблемами с сердцем, держали под стражей за комментарий почти месяц. После оглашения приговора его освободили в зале суда. Дело рассматривал судья Александр Волк, гособвинение поддерживал прокурор Владимир Рябов.





Потерпевшего Козловского допросили в суде по видеосвязи через Skype.



