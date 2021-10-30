Об этом он написал на своей странице в Facebook.





«Никогда в России никто не будет говорить с маргиналом и куклой Тихановской или Латушко, или Цепкало. Это отыгранные карты. Более того, они сами ничего не решают. Говорить надо напрямую с Брюсселем и США. Может, лишь в Вильнюсе, потусуются с такими же маргиналами из другой России и навальнятами. А что будет? А будет подписание интеграционных карт 4 ноября и Высший Госсовет Союзного государства. А ещё будет укрепление границы Союзного государства и прекрасные комплексы С-400», - отметил Гайдукевич.





Также он добавил, что «каждый шаг Запада за этот год укрепляет интеграцию России и Беларуси». Его цитирует politring.com







