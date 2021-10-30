Гайдукевич: В России никогда не будут говорить с «маргиналом и куклой» Латушко и Тихановской
Председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил, что интервью экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской (в отношении которой в нашей стране завели несколько уголовных дел – ред.) российской радиостанции «Эхо Москвы» ничего не значит, и что в России никогда не будут говорить с «маргиналом и куклой».
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Никогда в России никто не будет говорить с маргиналом и куклой Тихановской или Латушко, или Цепкало. Это отыгранные карты. Более того, они сами ничего не решают. Говорить надо напрямую с Брюсселем и США. Может, лишь в Вильнюсе, потусуются с такими же маргиналами из другой России и навальнятами. А что будет? А будет подписание интеграционных карт 4 ноября и Высший Госсовет Союзного государства. А ещё будет укрепление границы Союзного государства и прекрасные комплексы С-400», - отметил Гайдукевич.
Также он добавил, что «каждый шаг Запада за этот год укрепляет интеграцию России и Беларуси». Его цитирует politring.com
14:27 30/10/2021
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