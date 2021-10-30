По мнению Леонида Радзиховского, сегодня стоит как минимум две задачи.





― Понятно, что количество сакральных банановых кожурок, на которых можно поскользнуться и лоб расшибить, оно все время увеличивается, все время бросают то одну, то другую кожуру, — отметил в интервью на Эхе Москвы журналист.





По его мнению, главная задача власти и Владимира Путина лично заключается, чтобы давать полную возможность жить, работать и получать премиальные огромному репрессивному аппарату.





Вторая задача: вытаптывать любое политическое противодействие.





— Его нет, его уже давно нет, собственно говоря, никогда не было. Но береженого бог бережет. Вытаптывать с огромным запасом — это позиция номер два, — отметил Леонид Радзиховский. — Одновременно не наступать на бытовые мозоли слишком широкого круга населения. Вот как-то балансировать. С одной стороны, не ходить до Лукашенко… Вот такой русский Ахиллес никак не должен догнать белорусскую черепаху. Вот белорусский каток, белорусская черепаха, она зашла далеко за красные линии, которые есть у российского Ахиллеса. Двигаться в том же направлении, безусловно, двигаться последовательно, но не догнать белорусскую черепаху. Вот приблизительно такая технология. Стопроцентная безопасность с политической точки зрения для власти.





Ни малейшего намека ни на какое реальное оппозиционное сопротивление — это выжигать напалмом. Загружать огромную паразитическую защитную систему — систему защитных паразитов. Вот есть армия защитных паразитов. Их надо поить, кормить, холить, лелеять, они должны все время быть в деле. Их надо загружать по полной. Но одновременно не наступать на бытовые мозоли даже не только глубинного народа, но и довольно широкого круга блогерского народца. Маленький народец, но и его додавлвать не надо. Вот как-то так.