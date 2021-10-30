В Африку гулять. Эксперты ООН обвинили вагнеровцев в изнасилованиях в ЦАР
Наемники ЧВК Вагнера виновны в изнасилованиях женщин, мужчин и девочек в Центральноафриканской Республике. Как сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), международные эксперты задокументировали многочисленные жестокие преступления вагнеровцев против мирного населения, сотрудников миротворческих миссий, гуманитарных организаций, журналистов.
Кадр из фильма "Турист", спродюсированного Евгением Пригожиным
Российские "инструкторы" тесно сотрудничают с армией и полицией ЦАР, в том числе участвуют в задержаниях. Это лишает пострадавших доступа к правосудию - они боятся подавать жалобы.
В конце марта эксперты ООН уже сообщали о преступлениях российских наемников в ЦАР - произвольных задержаниях, пытках на допросах, казнях и насильственных исчезновениях. Из отчетов ООН, которые были обнародованы в конце мая, также следовала причастность россиян к произвольным арестам, казням и изнасилованиям. Эти преступления продолжаются и остаются безнаказанными.
Эксперты ООН призывают власти ЦАР прекратить отношения со всеми частными военными компаниями, особенно с "группой Вагнера", привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, возместить ущерб пострадавшим, в том числе от действий россиян.
В начале октября министр юстиции ЦАР Арно Джубайе-Абазене признал, что в ходе наступления на повстанцев как правительственные войска, так и российские наемники нарушали права человека. Большую часть нарушений он, однако, возложил на повстанцев.
В МИДе России по этому поводу заявили, что "если бы инсинуации об их (россиян. - Ред.) злодеяниях имели какие-либо реальные основания, а местное население активно протестовало, руководство ЦАР вряд ли настояло бы на дальнейшем присутствии специалистов из России".
13:21 30/10/2021
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