Кадр из фильма "Турист", спродюсированного Евгением Пригожиным





Российские "инструкторы" тесно сотрудничают с армией и полицией ЦАР, в том числе участвуют в задержаниях. Это лишает пострадавших доступа к правосудию - они боятся подавать жалобы.





В конце марта эксперты ООН уже сообщали о преступлениях российских наемников в ЦАР - произвольных задержаниях, пытках на допросах, казнях и насильственных исчезновениях. Из отчетов ООН, которые были обнародованы в конце мая, также следовала причастность россиян к произвольным арестам, казням и изнасилованиям. Эти преступления продолжаются и остаются безнаказанными.





Эксперты ООН призывают власти ЦАР прекратить отношения со всеми частными военными компаниями, особенно с "группой Вагнера", привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, возместить ущерб пострадавшим, в том числе от действий россиян.





В начале октября министр юстиции ЦАР Арно Джубайе-Абазене признал, что в ходе наступления на повстанцев как правительственные войска, так и российские наемники нарушали права человека. Большую часть нарушений он, однако, возложил на повстанцев.





В МИДе России по этому поводу заявили, что "если бы инсинуации об их (россиян. - Ред.) злодеяниях имели какие-либо реальные основания, а местное население активно протестовало, руководство ЦАР вряд ли настояло бы на дальнейшем присутствии специалистов из России".



